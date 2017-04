Lielajā ģildē 17. aprīlī pēc trīs gadu pārtraukuma ar koncertu atgriezīsies ģitārists¸ dziedātāja Stinga ilggadējais skatuves sabiedrotais – Dominiks Millers. Viņš Rīgā uzstāsies ar savu jauno, personisko programmu "Klusā gaisma" ("Silent Light"), portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Trade Hub Productions".

Kā uzsver rīkotāji, šis ir visai rets brīdis, kad iespējams dzirdēt Dominiku Milleru uzstājamies savā solo programmā, jo gada lielākā daļa viņam aizrit kā pavadošajam ģitāristam Stinga un citu popmūziķu koncertos.

"Dominika Millera albumi nekad neatkārtojas. Katrs ir pilnīgi savādāks. Nemainīga paliek tikai viņa nepārspējamā meistarība, spēlējot uz klasiskās vai akustiskās vai elektriskās ģitāras, komponējot vai aranžējot," raksta koncerta rīkotāji. Dziedātājs Pols Saimons atzinis, ka Millera ģitāras spēlei piemīt "skaists pieskāriens, kurā vienlaikus jūtams džezs un angļu folks".

Šoreiz kopā ar Dominiku Milleru Rīgā muzicēs basģitārists Nikolass Fizmans (Nicolas Fiszman) un perkusiju, sitaminstrumentu virtuozs Mailzs Kristians Boulds (Miles Christian Bould).

Millera jaunākā albuma, kas vienlaikus ir viņa debijas ieraksts slavenajā ECM studijā, "Klusā gaisma" mūzikā dzirdamas visas viņa dzīves atbalsis: te jūtama spēcīga Latīņamerikas ietekme, saklausāma 20. gadsimta sākuma Parīzes mūzika, daži skaņdarbi atsauc atmiņā ķeltu melodijas, bet citur jaušams instrumentālas variācijas par pazīstamajām Stinga balādēm. Dominiks Millers jau gadiem ir Stinga labā roka ģitāras spēlē un līdzautors vairākiem pasaules hitiem, kā piemēram, "Shape of My Heart".

Millers atzīst, ka viņu spēcīgi ietekmējis Stinga komponēšanas stils. "Mani ietekmējusi viņa plašā harmonijas izjūta un veids, kā viņš būvē dziesmu. Es cenšos darīt ko līdzīgu, radot instrumentālās mūzikas stāstījumu, pret kuru es izturos un organizēju tieši tā pat, kā to dara ar dziesmām, kurās ir dzeja un dziedājumi."

Diska nosaukums "Klusā gaisma" aizgūts no meksikāņu režisora Karlosa Revgadasa (Carlos Reygadas) filmas ar tādu pašu nosaukumu. Tieši filma kalpoja kā katalizators albuma noskaņai, ko var raksturot ar vārdiem: vienkāršība, skaidrība un tīrība. "Vieds kādā Karloss Revgadass izmantoja klusumu, gaismu un telpu mani pārsteidza," skaidro ģitārists. "Rit minūtes bez kustības vai dialoga, es to uztvēru kā ļoti drosmīgu un iedvesmojošu risinājumu."

Runājot par "Kluso gaismu" un Dominika Millera muzicēšanas stilu, Stings saka: "Kad Dominiks spēlē ģitāru, viņš rada krāsu, pilnu emociju spektru. Viņa skaņas arhitektūra ir būvēta no klusuma un tā rezonanses. Muzicējot, viņš paceļ garu augstākā sfērā."

Dominiks Millers ir dzimis Buenosairesā, viņa tēvs ir amerikānis un māte – īriete. Vēlāk viņš apguva ģitāras spēli prestižajā Bērklijas koledžā Bostonā, kā arī Gildholas mūzikas skolā Londonā. Millers ir laidis klajā vairākus solo albumus ("First Touch", "Second Nature", "Third World", "Fourth Wall", "Shapes", "November", "ad hoc", "5th House"), un kopš astoņdesmito gadu beigām viņš ir kļuvis par pieprasītāko viesmūziķi. Millera sadarbojies ar Polu Jangu, Braienu Adamsu, Lučāno Pavaroti, Pīteru Geibrielu, Petu Meteniju, Tinu Tērneri ("Wildest Dreams"), "The Pretenders", "Boyzone", "The Chieftains" ("Long Black Veil"), Ediju Rīderu ("Mirmama"), Manu Dibango ("Wakafrika"), "The Backstreet Boys".

