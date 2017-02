Pirmie izziņotie mākslinieki, kas uzstāsies "Intsikurmu" vakarā Rīgā, ir grupas "Sibyl Vane" no Igaunijas, "The Coco'nuts", "Polifauna" un "My Radiant You" no Latvijas. Tuvojoties festivāla vakaram, tiks izziņoti vēl divi mākslinieki. Tāpat kā "Instikurmu" Igaunijā, arī festivālā Rīgā tiks veidota īpaša scenogrāfija un noskaņa, kas ir viena no festivāla atpazīstamības zīmēm. Jau ierastajā K. K. fon Stricka villas bārā šoreiz būs pieejami īpaši Igaunijai rakturīgi dzērieni.

"Intsikurmu" festivāls, kuru ārvalstu mediji nodēvējuši par "Igaunijas Positivus", mājvietu radis netālu no Dienvidigaunijas pilsētas Pelvas (Põlva). Jau kopš 2013. gada tas notiek gandrīz astoņus hektārus lielā gleznainā mežā, kur notikuši arī pirmie igauņu Dziesmusvētki 1955. gadā. Kopš 2013. gada festivālu apmeklējuši vairāk kā 15 000 cilvēku, uzstājušies vairāk kā 120 mākslinieku, tostarp arī mūziķi no Latvijas – grupas "Instrumenti", "The Sound Poets", "Triana Park", dziesminiece Alise Joste.

Festivāla galvenais mērķis ir dažādu mākslas dimensiju satikšanās. Tā galvenās vērtības ir mūzikas kvalitāte tās dažādībā, vizuālu risinājumu iekļaušana dabā, vērīgs klausītājs, labi paēdis klausītājs, laimīgs klausītājs. Kā pamata virzītājspēku "Intsikurmu" festivāla organizatori min līdzīgas vērtības, kas ļauj līdzās pastāvēt dažādām mūzikas un mākslas formām, dāžādiem cilvēkiem, kas visi ir atraduši savu ceļu uz "Intsikurmu", lai baudītu mieru, dabu un mūziku.

Pasākums sākas pulksten 19.00, ieeja no 18.00. Biļetes iespējams iegādāties internetā.