Baltijas bundzinieku samits, kas ir lielākais šāda veida notikums Ziemeļeiropā, pulcē vairāk kā 300 bundziniekus no dažādām valstīm. Šogad tas notiks ceturto reizi un 19. augustā Rīgas svētku ietvaros 11. novembra krastmalā pulcēsies ikviens interesents no Latvijas un ārzemēm, bet īpašo viesu statusā būs ASV, Ungārijas un Polijas sitaminstrumentu spēles pārzinātāji, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Aicināts uz samitu tiek ikviens, kurš spēlē bungas, neatkarīgi no meistarības līmeņa un vecuma. Pasākums 19. augustā sāksies jau pulksten 12 un visu dienu notiks bundzinieku meistarklases, Latvijas labāko sitaminstrumentālistu paraugdemonstrējumi, aktivitātes visjaunākajiem bungotājiem, kā arī darbosies bungu rings, kurā sacentīsies gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie. Bundzinieku samita kulminācija būs Lielais vakara koncerts, kas sāksies pulksten 20. Tajā visi bundzinieki kopā izpildīs dažādus ritmus un spēlēs līdzi populārām dziesmām. Koncerta galvenie viesi būs Maiks Terana (Mike Terrana) no ASV un Gergo Borlajs (Gergo Borlai) no Ungārijas. 58 gadus vecais Terana ir hārdroka un smagā metāla bundzinieks, savas karjeras laikā spēlējis dažādos stilos, sadarbojoties ar daudziem mūziķu sastāviem. Nu jau 20 gadus viņš dzīvo Eiropā un šobrīd spēlē kopā gan ar itāliešu metālgrupu "Vision Divine", gan spāņu metālistiem "Avalanch", gan čehu apvienību "Kreyson". Papildu tam viņam ir sava hārdroka grupa "TERRANA" un dzīvās mūzikas projekts, kas apvieno klasisko un rokmūziku.



Savukārt Gergo Borlajs ir viens no atzītākajiem ungāru džeza bundziniekiem, kurš 40 gadu vecumā piedalījies jau vairāk kā 100 albumu ierakstos un saņēmis dažādus prestižus apbalvojumus, tajā skaitā divas balvas par mūža ieguldījumu Ungārijas mūzikas attīstībā. Viņš zināms kā īpaši aizraujošo bungu solopartiju meistars, ko ne viens vien izbaudījis arī interneta vietnē YouTube. Kopā ar bundziniekiem uzstāsies arī pašmāju poproka grupa " The Sound Poets ". Vakara koncerta ģenerālmēģinājums notiks pulksten 16.





"Baltijas bundzinieku samits pāris gadu laikā izaudzis no mazas, šķietami utopiskas idejas līdz skaļākajam pasākumam Baltijas valstu bungu spēles vēsturē," saka galvenais pasākuma organizētājs, bundzinieks Andžejs Grauds. "Man ir milzīgs prieks, ka neskatoties uz grūtībām, ar kurām sastapāmies sākumā, esam izturējuši un vairs nevienam nekas nav jāpierāda. Ar katru gadu vēlamies šo pasākumu pacelt arvien jaunā kvalitātē."





Viņš uzsver, ka kopā ar sievu Sigitu Graudu organizē šo pasākumu no sirds, izmantojot visus ģimenes un savas bungu skolas resursus. Kā lielāko motivāciju Andžejs min tieši fantastisko sajūtu pašā pasākumā. "Sabrauc bundzinieki no malu malām, satiekas, ietusē un vakarā nospēlē neaizmirstamu, ar enerģiju pārņemtu koncertu, kas pašu dalībnieku un arī apmeklētāju atmiņā paliek vēl ilgi. Dzirdēt vienkopus tik daudzu bundzinieku spēli ir jaunums ne vien apmeklētājiem, bet arī pašiem dalībniekiem. Bungas ir spēcīgākais mūzikas instruments pasaulē un, lai par to pārliecinātos, aicinām visus izbaudīt šo jaudu klātienē!"





Pasākumā viesosies arī ielu teātris "V.O.S.A. Theatre" no Čehijas, maršējošie bundzinieki "Drumline Latvia", bundzinieku grupa "Tako" no Korejas, Nila Īles jaunā grupa "Kanisaifa" un DJ Vento. Uz samita mazās skatuves uzstāsies bundzinieku grupa "The Clicks JR", bundzinieks Igors Faleckis (Igor Falecki) no Polijas, Andžeja Grauda bungu skolas bērnu grupas un pašmāju meistari.





Visu pasākuma laiku speciālos stendos ikviens varēs apgūt bungu un perkusiju spēles pamatus, iepazīt un izmēģināt bungu industrijas jaunākos izstrādājumus un piedalīties vēl citās aktivitātēs. Darbosies arī amatnieku darinājumu tirdziņš.