Eiropas koru olimpiādes laikā no 16. līdz 23. jūlijam Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notiks četras meistarklases, sniedzot iespēju ikvienam, kurš interesējas par koru mūziku, satikt un mācīties no pasaules līmeņa mūzikas ekspertiem, portālu "Delfi" informē Nāciju Grand Prix Rīgā 2017 un Trešās Eiropas koru olimpiādes sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Salna.

Pirmdien, 17. jūlijā, meistarklasi virstoņu dziedāšanā sniegs norvēģu vokālā grupa "Nordic Voices". Daudzu gadu garumā tās dalībnieki ir attīstījuši un pilnveidojuši virstoņu dziedāšanas mākslu. Meistarklasē mūziķi aicina uzzināt vairāk par šo savdabīgo dziedāšanas veidu, iepazīstinās ar dažādām tehnikām un mācīs dažādus virstoņu dziedāšanas vingrinājumus.

Koru olimpiāde uz Rīgu atvedīs arī vienu no vadošajiem Dienvidāfrikas koriem – diriģenta Maikla Bareta (Michael Barrett) vadīto Pretorijas Universitātes kori "Tuks Camerata". Dienvidāfrikas multikulturālās sabiedrības vienojošais elements – mīlestība uz mūziku – radījusi arī īpašu kora mūzikas stilu, un tās mūsdienīgumu dziesmās, ritmā un deju soļos varēs iepazīt otrdienas, 18. jūlija meistarklases "Dienvidāfrikas mūzika: Kur Āfrika satiekas ar Rietumiem" apmeklētāji.

Piektdien, 21. jūlijā, meistarklasi sniegs viens no pazīstamākajiem un pieprasītākajiem britu mūsdienu kormūzikas komponistiem Džons Raters (John Rutter) no Lielbritānijas. Viņa darbi tiek plaši izpildīti visā pasaulē. 90 minūšu garajā meistarklasē ikvienam būs iespēja dziedāt Ratera vadībā un iepazīt vairākas viņa kora dziesmas – gan reliģiska, gan laicīga satura. Pasākumā piedalīsies kamerkoris "Ave Sol", kas izpildīs trīs skaņdarbus, bet pārējā programmas daļā pievienosies meistarklases dalībiekiem. Džons Raters runās par mūziku, sniegs padomus un ieteikumus, kā to izpildīt.

Starptautisko mūzikas meistarklašu programmu Eiropas koru olimpiādē, sestdien, 22. jūlijā noslēgs "Grammy" balvas laureāts, komponists un diriģents, viens no populārākajiem savas paaudzes mūziķiem Ēriks Vitekers (Eric Whitacre). Viņa vadībā notiks diriģentu diskusiju par aktuāliem kordiriģēšanas jautājumiem.

Visu četru meistarklašu darba valoda – angļu valoda. Notis tiks nodrošinātas.

Jau ziņots, ka Trešā Eiropas koru olimpiāde un Nāciju Grand Prix Rīgā notiks no 16. līdz 23. jūlijam. Tās laikā Rīgā pulcēsies vairāk nekā 10 000 dalībnieku no Eiropas un visas pasaules.

Biļetes uz meistarklasēm pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.