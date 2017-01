Latvijā trio viesosies sava jaunākā, pavasarī iznākošā albuma koncerttūres ietvaros.

Līdz šim iznākuši septiņi "Fink" studijas albumi, no kuriem komerciāli veiksmīgākie bijuši 2011. gada "Perfect Darkness" (2011) un "Hard Believer" 2014. gadā. Pazīstamākie grupas hiti ir "Looking Too Closely", "This is the Thing" un "Perfect Darkness".

Grupas līderis ir komponists, solists, ģitārists, dīdžejs un producents Fins Grīnols (Fin Greenall), kurš dzimis Kornvolā, uzaudzis Bristolē, un studējis Anglijas vēsturi un literatūru Līdsas Universitātē, aizraujoties ar dažāda žanra mūziku – no "The Smiths", "The Orb" un "The Cure" līdz japāņu smagajam metālam.

Pēc augstskolas absolvēšanas 90.gados Grīnols aktīvi darbojās kā mūzikas producents, strādāja ar mūzikas miksēšanu un kā dīdžejs sadarbojies ar virkni Londonas ierakstu kompāniju.

Gadsimtu mijā viņš ar pseidonīmu Fink laida klajā debijas albumu "Fresh Produce", kas bija ieturēts elektroniskās mūzikas un acid jazz stilā. Savukārt otrais albums iznāca 2006. gadā, kad Grīnols nolemj kardināli mainīt stilistisku un pievērsties ģitārmūzikai, kopā ar domubiedriem Gaju Vitakeru (basģitāra) un Timu Torntonu (bungas) izveidojot grupu "Fink".

2012. gadā grupa "Fink" uzstājās kopā ar Amsterdamas Karalisko "Concertgebouw" orķestri, gadu vēlāk ieraksts tiek izdots koncertalbuma versijā "Fink Meets The Royal Concertgebouw Orchestra". Jāmin, ka no 2004. līdz 2015. gadam Amsterdamas Karaliskā orķestra diriģents bija latvietis Mariss Jansons. Šo orķestri diriģēt ticis aicināts arī Andris Nelsons.

Paralēli darbam trio Fins Grīnols turpina sadarbību ar virkni mākslinieku kā producents un komponists. Viņš sadarbojies ar Džonu Ledžendu, Benksu, Professor Green un citiem pazīstamiem mākslniekiem. Grīnols ir līdzautors Eimijas Vainhausas dziesmai "Half Time", kas ierakstā iznāca jau pēc viņas nāves.

Īpašā fanu biļešu iepriekšpārdošana sākas trešdien, 1.februārī. Latvijā biļešu iepriekšpārdošana sākas piektdien, 3.februārī, plkst. 10.00 visā "Biļešu serviss" tīklā.