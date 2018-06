Uz "Kino Citadele" un daudzu pasaules kinoteātru ekrāniem Ņujorkas "Metropolitan" operas vasaras atkārtojumu sērijā 20. jūnijā atgriezīsies Džakomo Pučīni operas "Madama Butterfly" izrāde ar Kristīni Opolais Čo-Čo-sanas lomā, portālu "Delfi" informē dziedātājas pārstāvji.

Pirmoreiz opermīļi uz pasaules kinoekrāniem šīs operas "Metropolitan" versiju tiešraidē varēja vērot 2016. gada 2. aprīlī. Iestudējumu veidojis pazīstamais kinorežisors Entonijs Mingela, pie diriģenta pults toreiz bija Karels Marks Šišons. Kristīnes Opolais skatuves partneri bija Roberto Alanja, Marija Zifčaka, Dveins Krofts un Tonijs Stīvensons.

Pēc šī iestudējuma pirmizrādes "The New York Times" Kristīnes Opolais debiju novērtēja kā "patiesi iespaidīgu" un rakstīja – "Opolais emocionālais ieguldījums Čo-Čo-sanas lomā Entonija Mingelas režisētajā "Madama Butterfly" uzvedumā bija teju sataustāms… Viņas juteklīgā un izteiksmīgā balss caurvij un paceļas pāri blīvajam orķestra skanējumam, un viņas tēlojumā varēja redzēt, kā no jaunas, naivas un iemīlējušās meitenes viņa pārtop par saniknotu māti, vīlušos sievieti, kuras ticība savam vīram ir sagrauta."

Dziedātājai šis "Madama Butterfly" iestudējums, loma tajā un izrādes tiešraide pasaules kinoekrānos bija ļoti īpaša arī tāpēc, ka viņai 2016. gadā bija iespēja satikties un uzklausīt personīgus stāstus un atmiņas no režisora Entonija Mingelas atraitnes Karolīnas Čoa (Carolyn Choa), kura, būdama arī šī iestudējuma horeogrāfe, bijusi klāt tā pirmsākumos gan Anglijas Nacionālajā operā, gan Ņujorkas "Metropolitan".

"Kino Citadele" operas "Madama Butterfly" iestudējums būs skatāms 20. jūnijā pulksten 18.30.