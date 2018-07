Šā gada 8. novembrī ar jaunā albuma "For Ever" programmu koncertzālē " Palladium Riga" uzstāsies modernās soulmūzikas pēdējo gadu spilgtākie pārstāvji, "Mercury" balvas nominanti un superhita "Busy Earnin" autori – grupa "Jungle", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Positivus Music" un "FBI".

Grupu "Jungle" 2013. gadā Londonā dibināja divi bērnības draugi Toms Makfarlands un Džošs Loids-Vatsons, sākotnēji izmantojot pseidonīmus T un J, lai cilvēki fokusētos uz viņu radīto mūziku, nevis pašiem izpildītājiem. Šāds solis izrādījās pareizs, jo jau 2014. gada sākumā grupa tika iekļauta "BBC Sound Of" sarakstā kā vieni no perspektīvākajiem gada debitantiem, savukārt jau pēc dažiem mēnešiem uzstājās arī slavenajā Glastonberijas festivālā. Jūlijā klajā nāca grupas pašu vārdā nosauktais albums, kurš saņēma slavinošas atsauksmes par gan no kritiķiem, kas to vēlāk nominēja arī prestižajai "Mercury" balvai, gan klausītājiem, jo ieraksts Lielbritānijā izpelnījās "Zelta diska" statusu. Tāpat albumu savos gada labāko ierakstu topos iekļāva tādi prominenti mediji kā "Clash", "Q Magazine" un "NME", kas "Jungle" nodēvēja par "ultramoderniem soulmūzikas atdzīvinātājiem, kuru dziesmu ritmā nav iespējams nekustēties".

Nevēloties vienkārši atspēlēt savas kompozīcijas no datoriem, abi apvienības dibinātāji jau 2013. gadā izveidoja septiņus cilvēkus lielu dzīvo grupu, kas "Jungle" ātri vien padarīja par vienu no pieprasītākajām un atzītākajām dzīvajām deju mūzikas grupām pasaulē. Jau kopš saviem pirmajiem koncertiem kolektīvs nepārtraukti ir spējis pilnībā izpārdot zāles visapkārt pasaulei, apžilbinot sanākušos ar savu nebeidzamo enerģiju un aizrautību uz skatuves. Jāatgādina, ka mūziķi uzstājās arī 2015. gada "Positivus" festivāla programmā.

Šī gada maijā "Jungle" publicēja pirmās divas kompozīcijas "Happy Man" un "House In LA" no sava drīzumā gaidāmā otrā studijas albuma, ko izdevums "Billboard" jau ir paspējis nodēvēt par "atmosfēriskākajām, tumšākajām, bet vienlaikus arī iespaidīgākajām apvienības dziesmām līdz šim".

