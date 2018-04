Rīgas Kongresu namā 6. novembrī uzstāsies pianists Pīters Benss (Peter Bence), kas būs pirmā šī mūziķa uzstāšanās Latvijā. Iepriekš Benss Baltijas valstīs koncertējis 2017. gada nogalē Viļņā, portālu "Delfi"informē koncerta rīkotāji.

26 gadus vecais pianists no Ungārijas pasaules slavu ieguvis kā klavieru virtuozs, komponists un producents, kas pazīstams arī kā pasaulē visātrāk spēlējošais pianists. Šo titulu Benss ieguva 2012. gada janvārī, vienā minūtē klavieru taustiņus nospiežot 765 reizes un sasniedzot Ginesa rekordu. Šo titulu viņš saglabāja piecus gadus.

Skolas laikā pasniedzēji bieži Bensam aizrādīja, ka viņš spēlē pārāk ātri, taču, kad pasniedzēji pajokoja, ka Pīters varētu mēģināt pārsniegt Ginesa rekordu kā ātrākais pianists, viņš nolēma to pamēģināt.

"Es piedalījos jautrības dēļ. Nedomāju, ka tam ir mākslinieciska vērtība. Kā ar lielāko daļu Ginesa rekordiem – tā ir iespēja pārspēt cilvēka robežas un šajā gadījumā – instrumenta robežas," tā Benss.

Viņš kļuva slavens, kad 2015. gada jūnijā, kad, pieminot Maikla Džeksona sešu gadu nāves dienu, tiešsaistes platformā "Youtube" dalījās ar savu versiju Džeksona skaņdarbam "Bad". Jau pirmajā nedēļā viņa video saņēma vairāk nekā 10 miljonus skatījumu sociālajās vietnēs.

Savu pirmo skaņdarbu viņš sacerējis septiņu gadu vecumā. Mācoties sākumskolā, mūziķis uzņemts Ferenca Lista Mūzikas Universitātē Debrecenā, klavieru un kompozīcijas klasē, savukārt vēlāk saņēma maģistra grādu filmu kompozīcijas un klavieru specialitātē prestižajā Bērklija Mūzikas Koledžā ASV. Tomēr saviem koncertiem viņš izvēlējies pilnīgi atšķirīgu virzienu.

"Kaut arī Bensa debijas albums "The Awesome Piano" klausītājus sasniegs vien šā gada vidū, viņš jau ir pulcējis pilnas koncertzāles vairāk nekā 20 valstīs, četros kontinentos un pagājušajā gadā atklāja BBC ikgadējo koncertsēriju "Proms In The Park" Haidparkā, Londonā, kur sniedza koncertu vairāk nekā 50 000 klausītāju," raksta koncerta rīkotāji.

Bensa koncerti ir šovs, kurā tiek izmantoti ne tikai klavieru taustiņi, bet viss instruments. Viņa repertuārā ir grupu "Queen" un "The Beatles" dziesmas, kā arī Sias, Džastina Timberleika, Maikla Džeksona un citu popmūzikas izpildītāju skaņdarbu aranžijas. Koncertos pianists atskaņo arī savas kompozīcijas.

Biļetes no uz koncertu pieejamas"Biļešu servisa"kasēs un internetā.