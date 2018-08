Baltijas un Somijas koncerttūres ietvaros no 2018. gada 21. līdz 25. augustam Latvijā viesosies NHK Tokijas bērnu koris no Japānas diriģentu Kendži Otani un Noriko Kanedas vadībā. Somijā, Igaunijā un Latvijā koris šoreiz koncertēs 63 dziedātāju sastāvā, apvienojot jauniešus vecumā no 12 līdz 20 gadiem, portālam "Delfi" vēsta kora pārstāvji.