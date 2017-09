Kā informē rīkotāji, uzreiz pēc "Pacific K" uzstāšanās, tiks demomstrēta filma par Fink, tāpēc koncerta apmeklētāji tiek aicināti ierasties laikus, vismaz plkst. 20.00.

Fink jeb īstajā vārdā Fins Grīnols (Fin Greenall) ir komponists, solists, ģitārists, dīdžejs un producents. Pēc dažādiem muzikāliem meklējumiem viņš nolēmis pievērsties ģitārmūzikai un kopā ar domubiedriem Gaju Vitakeru (basģitāra) un Timu Torntonu (bungas) izveidojis grupu, kas arī startē ar nosaukumu "Fink".

Kopumā iznākuši astoņi Fink studijas albumi, no kuriem komerciāli veiksmīgāki pagaidām izrādījušies "Perfect Darkness" (2011) un "Hard Believer" (2014). Fink Pazīstamākie hiti ir "Looking Too Closely", "This is the Thing", "Perfect Darkness", "Sort Of Revolution", Yesterday Was Hard on All Of Us", "Cracks Appear" un "Not Everything Was Better In The Past".

Fins un domubiedri nebaidās eksperimentēt un albumā "Resurgam" trijotne izklausās bezbailīgāki nekā jebkad. Pats Grīnols par "Resurgam" saka: "Biju tikko atgriezies no blūza turnejas, balss pārpūlēta, nagi aplauzti, pēdējās dziesmas sviedri joprojām klāja ģitāru, kad izkravāju mantas. Pirmā nedēļa [studijā] bija domāta iekārtošanai un uzstādīšanai, taču jau ceturtajā dienā mēs bijām ierakstījuši dziesmu "Resurgam"".

Albuma nosaukums radies no uzrakstiem uz 900 gadu vecas baznīcas sienas Grīnola dzimtajā Kornvolā. 10 dziesmas tika radītas divu mēnešu laikā, kas ilgs laika posms salīdzinājumā ar iepriekšējiem Fink albumiem. Šoreiz radītas dziesmas, kas tiek raksturotas kā gan pārliecinošas, gan dziļdomīgas.

2012. gadā grupa "Fink" uzstājās kopā ar Amsterdamas Karalisko "Concertgebouw" orķestri; gadu vēlāk ieraksts tiek izdots koncertalbuma versijā "Fink Meets The Royal Concertgebouw Orchestra". Atgādinām, ka Amsterdamas Karaliskā orķestra diriģents no 2004. līdz 2015.gadam bija latviešu diriģents Mariss Jansons. Šo orķestri diriģēt aicināts arī Andris Nelsons.

Paralēli darbam trio, Fins Grīnols turpina sadarbību ar virkni mākslinieku kā producents un komponists. Viņš sadarbojies ar Džonu Ledžendu, Benksu, Professor Green un virkni citu. Grīnols ir līdzautors Eimijas Vainhausas dziesmai "Half Time", kas ierakstā gan iznāca jau pēc viņas nāves.

Jau ziņots, kas Rīgas koncertā Fink iesildīs latviešu apvienība "Pacific K". Šis ir salīdzinoši jauns mūzikas projekts, kas radies 2015. gadā, apvienojoties grupas līderim Kristapam Bedrītim un domubiedriem – Naurim Babrim, Rihardam Lībietim un Kristapam Grīnbergam. Vēlāk grupas sastāvu papildinājis Toms Kursītis.

"Pacific K" muzikālo stilistisku raksturo gan akustiski mediatīvi, gan alternatīvās un indīmūzikas, gan blūza elementi. Zīmīgi, ka pie saviem ietekmes un iedvesmas avotiem bez Nika Keiva, Bena Hovarda un "Sigur Ros" mūziķi pieskaita tieši "Fink".

Šīgada aprīlī "Pacific K" izlaida minialbumu "Blue Fall".

