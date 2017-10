Mūzikas namā "Daile" 2018. gada 16. februārī uzstāsies britu mūziķis Ghostpoet, īstajā vārdā Obaro Ejimive, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Positivus Music" un FBI.

Ekspresīvs minimālisms, elektroniska izsmalcinātība un dziesmas ar vieglu nolemtības pieskaņu – šādi tiek raksturota Ghostpoet daiļrade. Arī savā ceturtajā albumā "Dark Days & Canapes" palicis uzticīgs deviņdesmito gadu Bristoles skanējumam, un kā sola koncerta rīkotāji klātienē to varēs izbaudīt īpaši intīmā koncertā Mūzikas namā "Daile".

Šī būs Ghostpoet atgriešanās Latvijā – 2015. gadā viņa uzstāšanās "Positivus" festivālā daudzu mūzikas apskatnieku acīs bija viens no lielākajiem un saviļņojošākajiem festivāla pārsteigumiem.

Ghostpoet mūziku raksturo alternatīvs skanējums, kurā savijas hip-hop, soulmūzikas un džeza elementi, atmiņas uz deviņdesmito gadu pankroku un triphopu, radot drosmīgu un eksperimentālu spriedzi, kas Ghostpoet atnesusi jau divas nominācijas prestižajai "Mercury" balvai.

Kā raksta koncerta rīkotāji, Ghostpoet nebaidās pārsteigt, savā mūzikā skart eksistenciālas un aktuālas tēmas, kā arī nevairās no aktuāliem sociālpolitiskiem jautājumiem, tostarp meditēt par saspringto emigrācijas krīzi, izdegšanu no pārslodzes un cilvēka spēju atrast sevi ikdienas skrējienā. Viņa mūzikā ik pa brīdim ieskanas brīdinošas un pat apokaliptiskas intonācijas, un britu izdevums "The Guardian" viņa jaunāko albumu raksturo ar vārdiem "šis ir depresīvs laiks, kad būt dzīvam".

"Tomēr, lai arī ierakstos Ghostpoet skan nedaudz distancēti, pat atsvešināti, ar nepārtraukti klātesošu urbānas melanholijas sajūtu, savās performancēs kopā ar grupu skanējums mainās. Tas iegūst gluži jaunu, pārliecinošu dimensiju, kas aizrauj un notur uzmanību līdz pēdējai izskanējušai notij. Elektroniskās mūzikas elementi ir Ghostpoet daiļrades sirdspuksti, savukārt niansētās un nedaudz psihodēliskās melodijas nodrošina tās asinsriti. Noteikti nevar nepieminēt arī Ghostpoet vokālo sniegumu – ne īsti dziedot, ne īsti repojot viņš nospriego nervus, līdz tie vibrē līdzi mūzikai, kamēr skaņa iestiepjas dvēseles dziļumos," raksta koncerta rīkotāji.

Ghostpet tiek raksturots dzejnieks pēc aicinājuma, kā arī viens no laikmetīgās Londonas oriģinālākajiem komponistiem ar neparasti asu izpratni par lietu kārtību. Viņa debijas albums "Peanut Butter Blues & Melancholy Jam" tika nominēts "Mercury" balvai, tāpat kā trešais albums "Shedding Skin". Jaunākais ieraksts nācis klajā tikai pirms mēneša, taču jau tagad izpelnījies atzinīgas mūzikas kritiķu atsauksmes visā pasaulē par spīti savai esamībai ārpus jebkāda žanra ierāmējuma. Kā rakstīja žurnāls "Rolling Stone": "Ghostpoet pamanās būt divejāds: aicinošs un konfrontējošs; pārdomāts un neskaidrs; spožs un nenovērtēts".

Biļetes uz Ghostpoet koncertu 16. februārī "Mūzikas namā Daile" pārdošanā būs pieejamas no 4. oktobra, un pirmo 100 biļešu cena būs 29 eiro, biļetes varēs iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.