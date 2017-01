Biļešu iepriekšpārdošana sākas piektdien, 13. janvārī, plkst. 10.00 visās "Biļešu servisa" kasēs un internetā. To sākumcena 29 eiro.

"Phantogram" 2007. gadā nodibināja bērnības draugi Džošs Kārters (Josh Carter) un Sāra Bartela (Sarah Barthel). Savu mūzikas stilu viņi raksturo kā elektroniskā roka, drīmpopu un triphopa apvienojumu, kam raksturīgs "daudz dažādu ritmu, ģitārskaņu virpuļu, kosmisku sintezatoru, atbalsu un gaisīgu vokālu". Par savām autoritātēm abi mūziķi uzskata virkni mākslinieku, tai skaitā "The Beatles" un Deividu Boviju, taču kritiķi atzīmē īpašu "Portishead" un "Sneaker Pimps" ietekmi.

Lielākajā daļā dziesmu dzied Sāra, bet dziesmu tekstus galvenokārt sacer Džošs. Viņš atzīst, ka tekstuāli noskaņa ir diezgan tumša, pat drūma, taču ar "daudzām cerību lāsēm". Jo īpaši tas attiecas uz pēdējo albumu, kura tapšanas laikā Sāras māsa izdarīja pašnāvību. "[Noskaņu noteica] dusmas un, protams, skumjas, un viss pārējais. Mūsu lirika vienmēr iespaidojusies no tumšām un personiskām dzīlēm, un tas bija gan atbrīvojoši, gan savā veidā motivējoši - tādējādi izpaust savas sāpes," komentē abi mākslinieki.

Viņu dziesmas ir melodisks atgādinājums tam, ka katra cīņa rada izaugsmi un arī ar mazu cerības devu var noiet garu ceļu.

Līdz šim iznākuši trīs pilna garuma studijas albumi, no tiem pazīstamākie hiti ir "When I'm Small", "Mouthful Of Diamonds", "Black Days Out", "Fall In Love", "As Far As I Can See", "Don't Move" un, protams, "You Don't Get Me High Anymore" no jaunākā albuma "Three".

Pēdējo kompozīciju par gana interesantu savai versijai atzinusi kanādiešu rokgrupa "Three Days Grace", kura ar pilnībā izpārdotu koncertu uzstājās Rīgā pagājušajā janvārī.

Paralēli "Phantogram" Sāra un Džošs sadarbojušies ar Big Boi no "OutKast", Skrillex, "Flaming Lips" un pat Mailiju Sairusu – Sāra piedalās viņas dziesmā "Slab of Butter".

Līdz šim grupa Latvijā uzstājusies 2014. gadā, kāpjot uz "Positivus" festivāla lielās skatuves.