29. decembrī "Arēnā Rīga" uzstāsies grupa "Alphaville", kas pazīstama ar tādiem hitiem kā "Forever young" un "Big in Japan", portālu "Delfi" informē "Bravo Events" pārstāvji.

Sintpopa grupa "Alphaville", ko 1983.gadā dibinājuši Marians Golds un Bernhards Loids, ir viena no veiksmīgakajām astoņdesmito gadu vācu muzikālajām apvienībām – jau pirmais singls "Big in Japan" tai atnesa vispasaules slavu un panākumus. Tos nostiprināja arī nākamie hiti "Sounds Like a Melody", "Forever Young", "Jet Set" un "Dance With Me".

Vēlākajos daiļrades gados "Alphaville" pievērsās sarežģītākām muzikālām struktūrām un kopumā ir izdevusi septiņus albumus, no kuriem pēdējais - "Strange Attractor" - iznāca 2017. gadā. Šobrīd grupa Mariana Golda vadībā turpina koncertdarbību, dodoties tūrē pa Eiropu, kuras ietvaros viesosies arī Rīgā.

Biļetes iegādājamas "Biļešu serviss" kasēs un internetā.