Trešdien, 4. aprīlī, Vecrīgas klubā "Depo" viesosies leģendārie "The Toasters" no ASV - grupa, kas atbildīga par deviņdesmito gadu ska mūzikas bumu un "trešā viļņa" ska veidošanos. Viņus iesildīs pašmāju kolektīvi " All Day Long " un "Rīga Reggae".

Ar deviņiem albumiem aiz muguras, "The Toasters" pirmo reizi kopā sanāca 1981. gadā, kad anglis Roberts Hinglijs (Robert Hingley) pārcēlās uz dzīvi Ņujorkā un nolēma izveidot grupu. Pārējie grupas dalībnieki bija Roberta vadītā komiksu veikala "Forbidden Planet" darbinieki, un pirmais "The Toasters" koncerts notika klubā "A7", kur ansamblis uzstājās pirms leģendārās pankroka grupas "Bad Brains". Roberts Hinglijs ir vienīgais pastāvīgais "The Toasters" dalībnieks un virzītājspēks.

"The Toasters" tiek uzskatīti par pēdējā, "trešā viļņa" ska aizsācējiem un vērā ņemamu virzītājspēku, apvienojot Lielbritānijā aktuālo un ierasto, tradicionālo 2-tone ar Ņujorkas punk un hardcore skanējumu un ir lielā mērā atbildīgi par ska mūzikas bumu ASV deviņdesmitajos gados, ko apliecina arī vairāki prominenti mūzikas izdevumi – "Billboard" grupu sauc par modernā ska pionieriem, savukārt žurnāls "Mojo" "The Toasters" atzinis par trešo visu laiku labāko ska grupu. "The Toasters" daudz spēlējuši vēsturiskajā Ņujorkas klubā "CBGB" un tā radio ierindo grupu top 20 klubā spēlējošo mūziķu sarakstā, kurā ir arī tādi vārdi, kā "Ramones", "Blondie", "Talking Heads", "The Police", "Beastie Boys" un citi.

"The Toasters" Latvijā koncertējuši 2011. un 2013. gadā, pēdējā no reizēm esot vieni no starptautiskā mūzikas festivāla "Laba Daba" viesiem.

Koncerta sākums pulksten 19.00. Biļetes pieejamas interneta vietnē www.ticketshop.lv.