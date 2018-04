2. maijā Rīgā uzstāsies pasaulslavenais britu/amerikāņu džeza saksofonists Sīmuss Bleiks (Seamus Blake), lai paviesotos Denisa Paškeviča saksofonfestivāla "Jazz Room" sesijā un uzstātos kopā ar pašu Paškeviču. Koncerts notiks Rīgas Mākslas telpā, Kungu ielā 3, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Kopā ar abiem tenorsaksofonistiem uzstāsies ne tikai leģendārs sitaminstrumentālists, bet arī literatūras un teātra žanra pārstāvis Arkādijs Gotesmans no Lietuvas, viens no vadošajiem lietuviešu pianistiem Dmitrijs Golovanovs, kurš vienlīdz meistarīgi pārvalda gan akustiskos, gan elektroniskos instrumentus, kā arī pārliecinošais jaunās profesionālo mūziķu paaudzes pašmāju kontrabasists Reinis Ozoliņš.

47 gadus vecais Londonā dzimušais, bet jau sen Ņujorkā dzīvojošais saksofonists un komponists Sīmuss Bleiks tiek atzīts par vienu no spēcīgākajiem mūsdienu džeza pārstāvjiem. Viņa mūzikā netrūkst ne pārdomātu motīvu, ne pārsteidzošu improvizāciju, ne īsta "grūva". Savas karjeras laikā Sīmuss ir ierakstījis vairākus starptautiski atzītus albumus un uzstājies kopā pat ar tādiem māksliniekiem kā leģendārais amerikāņu ģitārists Džons Skofilds (John Scofield) un ne mazāk leģendārais amerikāņu taustiņinstrumentālists Hērbijs Henkos (Herbie Hancock). Sīmusa spēles maniere un attiecīgi arī viens no viņa zināmākajiem albumiem "Live in Italy" tiek raksturoti kā "nokauts" un "uzmundrinoši kā espresso lādiņš". Jūlijā tiks izdots arī jauns saksofonista CD, kas tapis pērnā gada nogalē Parīzē kopā ar viņa jaunāko grupu "The French Connection".

"Vēlos izcelt arī mūsu sadarbību ar Arkādiju Gotesmanu," piebilst Deniss Paškevičs. "Viņš ir viens no atslēgas cilvēkiem manā muzikālajā dzīvē. Draugs, mentors, perkusionists, bundzinieks, aranžētājs un vairāku mūzikas festivālu oficiālais pārstāvis jeb seja. Kopsadarbība ar Sīmusu Bleiku un Arkādiju man būs ļoti interesanta un īpaša."

Koncerta sākums pulksten 19.30. Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.

"Jazz Room" ir biedrības "Riga Room" un tās mākslinieciskā vadītāja Denisa Paškeviča pirms diviem gadiem dibināts saksofonmūzikas festivāls, kura sesijās Latvijā saspēlējas daudzi Eiropā un pasaulē zināmi meistari.