Šā gada 22. aprīlī pulksten 21.00 klubā "One One" (Šarlotes ielā 18a) uzstāsies sintpopa duets "Xeno & Oaklander" no Ņujorkas, pavēstīja pasākuma rīkotāji – nepieradinātās mūzikas biedrība " Skaņu mežs ".