Nākamgad mūsdienu klasiskās mūzikas komponists un pianists Ludoviko Einaudi (Ludovico Einaudi) dosies Eiropas koncertturnejā, un viena no pieturvietām būs arī "Arēnas Rīga" amfiteātris, kurā itāļu mūziķis uzstāsies 9. aprīlī, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Positivus Music" un FBI.

Ludoviko Einaudi vārds ir zināms visā pasaulē – viņa emocionālie skaņdarbi bagātinājuši neskaitāmus kino darbus, bet spējas sapludināt tradicionālo ar minimālismu ierindojušas itāli starp talantīgākajiem mūsdienu klasiskās mūzikas pārstāvjiem.

Nepārspēts ir Einaudi 2015. gada albums "Elements" – pirmais klasiskās mūzikas albums 23 gadu laikā, kas iekaroja populārās mūzikas topu augšējās vietas, taču akadēmiski skolotais mūziķis ir radījis spožas kompozīcijas jau kopš astoņdesmito gadu beigām, tostarp skaņu celiņus tādām slavenām kinofilmām kā Darena Aranofska "Melnais gulbis" ("Black Swan"), seriāliem kā "Doktors Živago" ("Doctor Zhivago") un "Zvaigžņu vārti" ("Stargate Universe"), radījis mūziku reklāmām un izdevis oriģinālmūzikas albumus, kopskaitā 22.

Par skaņu celiņu itāļu filmai "Fuori dal mondo" pianists saņēmis nomināciju Amerikas kinoakadēmijas balvai "Oskars", kā arī prestižo "Echo Klassik" balvu, kā arī citus nozīmīgus apbalvojumus.

Muzikāli intelektuālā vide, kurā viņš pavadīja bērnību, gluži likumsakarīgi noteica viņa virzību mūzikas pasaulē, un pēc Milānas konservatorijas absolvēšanas Einaudi pievērsās pats sava skanējuma radīšanai, apvienojot klasiskās mūzikas elementus ar variācijām par pasaules mūziku, un vienlaikus nojaucot robežas starp akadēmiskumu un populāro mūziku.

Mūziķis atturas nosaukt žanru, kuru pārstāv. Intervijā laikrakstam "The New York Times" viņš izteicies: "Mana mūzika nāk no manas pieredzes, manas dzīves… taču, kad esmu sarakstījis skaņdarbu, es varu atpazītt, kur iedvesma nākusi no afrikāņu mūzikas, kur tā ir saistīta ar kādu manis iemīļotu rokmūzikas albumu vai arī Baha vai Štokhauzena skaņdarbu."

Biļetes uz itāļu komponista un pianista Ludoviko Einaudi koncertu "Arēnas Rīga" amfiteātrī sāks tirgot 30. novembrī, bet FBI kluba biedri un "Positivus" reģistrētie lietotāji varēs tās iegādāties jau 29. novembrī. Pirmo biļešu cena sākot no 49 eiro, un tās varēs iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.