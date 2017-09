Rīgā uzstāsies viens no 'Pink Floyd' dibinātājiem – Rodžers Voterss

Latvijā pazīstamais mūziķis viesosies savas turnejas "Us + Them" ietvaros, piedāvājot ne tikai augstākās raudzes muzikālo baudījumu, bet arī vienu no vizuāli krāšņākajiem šī gadsimta rokmūzikas šoviem. Turnejas koncerti jau kopš vasaras sākuma notikuši lielākajās ASV pilsētās, pulcējot simtiem tūkstošu sajūsminātu fanu. Nākamā gada maijā Voterss ar audiovizuāli iespaidīgo daudzdimensiālo šovu sāks Eiropas koncertturneju, kuras laikā viesosies arī Rīgā.

Turnejas pirmsākumi meklējami vēl 2016. gadā, kas Voterss publiski paziņoja, ka koncertēs Ziemeļamerikā ar jaunu šovu. Toreiz, ieskicējot koncertos gaidāmo programmu, rokmūzikas leģenda teica, ka tā būs viņa ilgās karjeras kompilācija ar dziesmām, gan no "Pink Floyd", gan solokarjeras albumiem, vairāk akcentējot tieši klasisko repertuāru. "Apsolu, ka šovs būs iespaidīgs, kā vienmēr visi mani koncerti ir bijuši," pirms turnejas uzsākšanas teica Voterss.

Par turnejas nosaukumu izvēlēts dziesmas nosaukums – "Us and Them" – no "Pink Floyd" 1973. gada albuma "The Dark Side of the Moon". Tāpat tā ir atsauce uz Baraka Obamas runu par imigrācijas likuma reformu, kurā viņš teica, ka nacionālisms nevar būt balstīts jēdzienos "mēs un viņi".

Turnejas "Us and Them" koncertos skan dziesmas no "Pink Floyd" klasiskajiem 70. gadu albumiem "The Dark Side of Moon", "The Wall", "Animals" un "Wish You Were Here", neaizmirstot par solokarjeras veikumu, tai skaitā jaunāko albumu "Is This the Life We Really Want?" (2017).

Neapšaubāmi Rodžers Voterss ir dzīva leģenda, viens no ievērojamākajiem mūziķiem uz planētas, kura uzstāšanās pirmkārt ir svētki rokmūzikas cienītājiem. Tomēr tikpat lielu lomu Votersa turneju tapšanā spēlē vizuālie risinājumi, iespaidīgas scenogrāfijas un nepagurstoša sekošana līdzi jaunākajām tehnoloģijām, lielā mērā katru progresīvā roka meistara uzstāšanos padarot par mākslas darbu ar jaudīgu vēstījumu.

Foto: Publicitātes foto

Kā raksta koncerta rīkotāji, arī šī turneja nav izņēmums un mēnešiem ilgi veidotajā šovā sceongrāfiju veidos lielizmēra projekcijas, kombinācijā ar pāri publikai lidojošiem, ar droniem vadāmiem elementiem, tai skaitā leģendāro "Pink Floyd" cūku, lāzeriem un citiem vizuāliem efektiem.

Augstākās klases skanējums, mākslinieciski nostrādāti audiovizuālie risinājumi un elpu aizraujoša skaņas kvalitāte – šie vienmēr bijuši Votersa koncertus raksturojošie elementi, un šī turneja nav izņēmums. Turklāt grandiozitātes ziņā to droši var salīdzināt ar mākslinieka 2010. – 2013. gada turneju "The Wall Live", ko kopumā noskatījās vairāk nekā četri miljoni fanu visā pasaulē, padarot par to vērienīgāko un ienākumus nesošāko solo mākslinieka turneju mūzikas vēsturē.

Tomēr kādreizējā "Pink Floyd" konceptuālā līdera koncerti nav tikai izklaidējoša, apžilbinoša tehnoloģiju parāde, par klasiku kļuvušu skaņdarbu pavadījumā. 73 gadus vecā mūziķa šovs ir politiskas kritikas piesātināts, viņš neslēpj, ko domā pat ASV prezidentu Trampu, pēc kura ievēlēšanas dziesma "The Wall" ieguvusi jau pavisam jaunu nozīmi.

Foto: Publicitātes foto

Biļešu pārdošana uz Rodžera Votersa pasaules turnejas "Us + Them" koncertu Rīgā sāksies ceturtdien, 5. oktobrī, plkst. 10.00 "Biļešu servisa" kasēs. FBI koncertu kluba biedri un "Positivus" reģistrētie lietotāji biļetes varēs iegādāties ātrāk – jau trešdien, 4. oktobrī no plkst 10.00. Pirmo biļešu cena sākot no 59 eiro.