Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra mājā "Zirgu pasts", Dzirnavu ielā 46, 23. septembrī uzstāsies padomju laika avangarda džeza leģenda – Krievijā dzimušais lietuviešu-izraēliešu taustiņinstrumentālists Vjačeslavs Gaņeļins (73). Viņam pievienosies vēl divi izcili mūziķi – Ukrainā dzimušais lietuviešu bundzinieks Arkādijs Gotesmans (58) un latviešu saksofonists Deniss Paškevičs (43), portālu "Delfi" informē mūziķu pārstāvji.

Koncerts būs īpašs ar to, ka tā laikā tiks veikts ieraksts, ko nākamgad "Jersika Records" izdos vinila plates formātā.

Vjačeslavs Gaņeļins apgalvo, ka spēj izveidot kompozīciju no visa – pat no nejaušas intonācijas, pat no kļūdas. Ne velti amerikāņu mūzikas mēnešžurnāls "Ear Magazine" savulaik rakstīja: "Freids psiholoģijā ir tas pats, kas Gaņeļins padomju džezā." Viņa vārdu pazīst visi džeza mīļotāji – gan Lietuvā, kur pirms 45 gadiem Gaņeļins izveidoja savu leģendāro trio Gaņeļins-Tarasovs-Čerkasins, gan visā postpadomju telpā, kur GTČ bija izlaušanās simbols un lepnuma iemesls, gan Izraēlā, kur Vjačeslavs dzīvo jau trīsdesmit gadu, gan visā pasaulē.

Pērnā gada februārī Gaņeļina trio ieguva Lietuvas valsts augstāko apbalvojumu mākslā – Nacionālo prēmiju "Par lietuviešu nacionālās džeza skolas izveidošanu". Par godu šim notikumam GTČ nospēlēja koncertu Dižkunigaišu pilī Viļņā. Tā bija viņu pirmā atkalapvienošanās uz skatuves pēdējo 15 gadu laikā. Kopš izcilais ansamblis izjuka un Gaņeļins aizbrauca no PSRS, mūziķi uz skatuves tikušies tikai trīs reizes. Toties katrs izveidojis savu spožu solokarjeru.

Kopumā Gaņeļins komponējis mūziku 60 kinofilmām, vairāk nekā 40 teātra izrādēm, sešiem mūzikliem, trim operām un baletam. Un, protams, daudz koncertējis un joprojām koncertē visā pasaulē. Viņa grupas "Ganelin Trio Priority" sastāvā spēlē lietuviešu saksofonists Petrs Višņausks un vācu bundzinieks Klauss Kūgels. Ļoti veiksmīga izrādījusies arī Gaņeļina sadarbība ar Arkādiju Gotesmanu, ar kuru kopā Vjačeslavs uzstāsies Rīgā. Jau 30 gadus Gotesmans ir viens no Lietuvas pazīstamākajiem džezmeņiem. Būdams bundzinieks un komponists, dzejnieks un režisors, pedagogs un producents, Viļņas Klezmeru orķestra izveidotājs un divu mūzikas festivālu mākslinieciskais vadītājs, turklāt arī tapieris, kurš dievina mēmo kino, viņš valdzina gan ar svaigām idejām, gan ar meistarību šīs idejas iemiesojot. Gotesmans ir absolūti pārliecinošs gan kā džeza improvizētājs, gan kā bebop, afro, latino un akadēmiskās mūzikas spēlētājs.

Deniss Paškevičs ir viens no Baltijas vadošajiem džeza mūziķiem – saksofonists, flautists, komponists, producents, skolotājs mūsdienu improvizācijas un džeza mūzikā, kā arī džeza mūzikas attīstībai Latvijā dibinātās aģentūras "Riga Room" un saksofonu festivāla "Jazz Room" mākslinieciskais vadītājs. Viņš guvis nozīmīgu starptautisku atzinību, kļūstot par piecu saksofonzīmolu oficiālo mākslinieku un šobrīd pārstāvot divus no tiem: "Marca Reeds" (Francija) un "Riga Winds Limited" (Lielbritānija/Latvija). Deniss piedalījies vairāk nekā 30 albumu ierakstos. Viens no pēdējiem un nozīmīgākajiem ir Latvijas un Dānijas džeza mūziķu kopprojekts – albums "Yours Faithfully", kura ierakstā piedalījies arī viens no pasaules vadošajiem džeza pianistiem Ārons Pārkss no ASV.

23. septembrī visi trīs lielmeistari satiksies uz vienas skatuves, lai uz vietas radītu unikālu notikumu – mākslinieciska radošuma un oriģinalitātes pārpilna brīvā džeza "dzīvo" ierakstu, kas notiks koncertsērijas "Riga Room Avant-garde Sessions" ietvaros. Šā gada martā turpat "Zirgu pastā" jau notika muzikāli un emocionāli piesātināts "Avant-garde Sessions" koncerts, kurā uzstājās amerikāņu avangarda džeza zvaigzne Džims Bleks kopā ar franču ģitāristu Marku Dukrē un lietuviešu saksofonistu Ļudas Mockūnas. Koncertsērija noteikti vēl turpināsies.

Vjačeslava Gaņeļina, Arkādija Gotesmana un Denisa Paškeviča koncerts "Zirgu pastā" sāksies pulksten 17 un biļetes uz to nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs vai internetā.

Dienu iepriekš "Vinila dienas" pasākumu ietvaros Jersikas ielā 21 pulksten 15 notiks arī Latvijas Mūzikas akadēmijas Džeza mūzikas katedras vadītāja, profesora Indriķa Veitnera publiska saruna ar visiem trim mūziķiem "Frīdžezs Lietuvā un Latvijā. Vjačeslavas Gaņeļina un Arkādija Gotesmana ieraksti vinila platēs. Denisa Paškeviča pieredze" un svētdienas koncerta ieskandināšana.