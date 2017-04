"Grammy" balvas ieguvēja Petija Ostina ar savu spēcīgo balsi izdevusi 17 solo albumus, ierakstot dziesmas dažādos mūzikas žarnros. Ostina vairākkārt uzstājusies gan "Grammy" balvu pasniegšanās, gan Amerikas Kinoakadēmijas balvas "Oskars" ceremonijās.

Ņujorkā dzimušās mākslinieces karjera sākās jau agrā bērnībā. Četru gadu vecumā viņa debitēja Apollo teātrī, kas pavisam drīz viņai nodrošināja līgumu ar ierakstu kompāniju "RCA Records". Sešdesmitajos gados Petija kļuva par televīzijas reklāmu dīvu – viņa gan iedziedāja mūziku, gan tajos filmējās.

1969. gadā Petija Ostina ar dziesmu "Family Tree" pirmo reizi iekļuva R&B Top 50. Dažus gadus vēlāk, 1976. gadā, viņa izlaida savu pirmo solo albumu ar nosaukumu "End of a Rainbow". Petijas karjera un viņas popularitāte sāka strauji kāpt un pāris gadu laikā tika realizētas vairākas sadarbības ar pasaulē slaveniem māksliniekiem. 1979. gadā Petija duetā ar Maiklu Džeksonu iedziedāja dziesmu "It's the Falling in Love", kas tika iekļauta Maikla albumā "Off the Wall". Tajā pašā gadā viņa ierakstīja "The Closer I Get to You" Tomam Braunijam.

2008. gadā Petija ieguva "Grammy" balvu par labāko solo džeza albumu ar nosaukumu "Avant Gershvin".

Petija Ostina Rīgā uzstāsies festivālā "World Jazz", kas norisināsies no 27. līdz 28. jūlijam.

27. jūlijā skanēs koncerts Doma laukumā, kur notiks festivāla atklāšanas svētki un dienas bezmaksas koncerti, kas jau trīs gadus pulcē pilsētas iedzīvotājus un tās viesus. Savukārt 27. jūlija vakarā klausītāji aicināti uz kinoteātri "Splendid Palace", kur uzstāsies trīs lieliski mākslinieki – dziedātāja Petija Ostina, saksafonists Igors Butmans un vokālists Oļegs Akuratovs. Pēc tam, 28. jūlijā, festivāla noslēguma koncertā "Arēnā Rīga" uzstāsies džeza leģenda Džons Skofīlds un itāļu soul mūzikas zvaigzne Mario Biondi.