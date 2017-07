Otrdien, 1. augustā pulksten 19.00 ar koncertprogrammu "Bahs, Dvoržāks, Debisī" Rīgas Doma velves pieskandinās orķestris "Rīga" diriģenta Valda Butāna vadībā, dziedātāja Sonora Vaice un ērģelniece Diāna Jaunzeme-Portnaja, portālu "Delfi" informē orķestra pārstāvji.

Koncertā būs iespēja dzirdēt trīs izcilu komponistu – Johana Sebastiana Baha, Antonīna Dvoržāka un Kloda Debisī skaņdarbus. Diriģents Valdis Butāns programmā iekļāvis Johana Sebastiana Baha 1793. gadā sacerēto Prelūdiju un fūgu mibemol mažorā BWV 552, ko orķestrējis amerikāņu komponists un diriģents Donalds Hansbergers. Līdzās tai – Baha ērģeļkoncerts re minorā BWV 596 Diānas Jaunzemes-Portnajas izpildījumā.

Īpašs skanējums ir sagaidāms Kloda Debisī skaņdarbu versijām. Koncertā Orķestra "Rīga" sniegumā būs iespēja dzirdēt miniatūru "Mākoņi" (Nuages) no 1900.gadā pirmatskaņotā simfoniskā cikla "Trīs noktirnes" un prelūdiju "Fauna diendusa" (Prélude à l'après-midi d'un), kas tapusi 1894. gadā un kuras izcilu pārlikumu tieši Orķestrim "Rīga" pirms vairākiem gadu desmitiem radījis komponists un diriģents Mendelis Bašs. Savukārt K. Debisī klavierprelūdija "Nogrimusī katedrāle" (La cathédrale engloutie) tiks atskaņota ērģeļu versijā.

Koncertā piedalīsies šarmantā dziedātāja Sonora Vaice, atskaņojot čehu komonista Antonīna Dvoržāka slaveno Nāras dziesmu "Mesičku na nebi hlubokém" no operas "Nāra" un Johana Sebastiāna Baha āriju "Welt und Himmel, nehmt zu Ohren" no Marka pasijas. Klausītājus allaž aizkustina brīnumskaistā lēnā daļa Largo no Dvoržāka 9. simfonijas "No Jaunās pasaules", kas tiks spēlēta Marks Koninksa pārlikumā pūtēju koncertorķestrim.

Biļetes uz augusta koncertiem iespējams iegādāties visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā, kā arī Rīgas Doma kasē.