No 14. līdz 18. aprīlim Rīgas Doma zēnu koris Mārtiņa Klišāna vadībā piedalīsies Starptautiskajā jauniešu koru festivālā Londonā, kura laikā 15. aprīlī sniegs solo koncertu prestižajā Londonas Karaliskajā Albertholā, portālu "Delfi" informē kora pārstāvji.

Koru festivālu rīko Londonas Karaliskā Alberhola un Nacionālais Lielbritānijas jauniešu koris. Tas tiek pieteikts kā "saviļņojošs notikums, kura laikā tiek svinēta mūzikas varenība, tās pozitīvais spēks, ar kura palīdzību iespējams mainīt indivīdu un sabiedrības dzīvi". Festivālā piedalās astoņi izcili jauniešu un bērnu kori no četriem pasaules kontinentiem, kas saņēmuši īpašu uzaicinājumu. Kori no Honkongas, Indonēzijas, Izraēlas, Norvēģijas, ASV, Dienvidāfrikas, Lielbritānijas un Rīgas Doma zēnu koris no Latvijas divās dienās sniegs solo priekšnesumus un kopkora koncertu.

Latvijas simtgades gaidās Rīgas Doma zēnu koris savā solo priekšnesumā Karaliskajā Albertholā, kas šogad svin 146. dzimšanas dienu, iepazīstinās klausītājus ar Baltijas valstu mūziku. Skanēs Pētera Vaska, Jura Karlsona, Vītauta Miškina un Urmasa Sisaska a cappella skaņdarbi, bet uzstāšanās noslēgumā zēnu kora un pianistes Agneses Egliņas izpildījumā tiks atskaņots pasaulē iemīļotais Brāmsa skaņdarbs "Ceļā pie mīļotās" (Der Gang zum Liebchen).

Festivāla noslēgumā koncertā "Vispasaules balsis" ("Global Voices") 17. aprīlī visi astoņi pasaules vadošie jauniešu un bērnu kori diriģenta Bena Gernona vadībā vienosies Džonotana Dova kantātes "Bērns bija" ("There was a Child") izpildījumā kopā ar "Southbank Sinfonia" orķestri, soprānu Luīzi Alderu (Louise Alder) un tenoru Robertu Mareju (Robert Murray). Komponista vārdiem runājot, skaņdarbs "rada gaišu skatu uz bērnu, kas uzsūc sevī visu, kas apkārt, un savienojas ar visu pasauli".