"Rīgas festivāla" ietvaros 13. jūnijā Lielajā ģildē notiks koncerts "Bahs un Šimkus", kurā satiksies deviņas Johana Sebastiāna Baha reliģiskās atklāsmes un deviņas Vestarda Šimkus "Sapņu ainas", portālu "Delfi" informē "Latvijas Koncertu" pārstāve Rinta Bružēvica.

Koncerta pirmajā daļā skanēs Johana Sebastiāna Baha korāļprelūdijas, kas komponētas ērģelēm, apdarinot luterisko korāļu melodijas. Bahs tās komponējis dažādos savas daiļrades posmos. 1898. gadā izcilais itāļu pianists un komponists Feručo Buzoni šīm deviņām Baha korāļprelūdijām izveidoja klavieru transkripcijas un apvienoja tās dramaturģiski vienotā ciklā. Savukārt koncerta otrajā daļā skanēs Vestarda Šimkus komponēta mūzika – klavierdarbu cikls "Sapņu ainas. Deviņas etīdes klavierēm", kas radies 2014. gadā un jau skanējis Lucernas festivālā, koncertos Parīzē, Minhenē, Berlīnē un citviet Eiropā.

"Ticība Dievam, tāpat kā sapņi, ir mistiska un precīzi neizskaidrojama pieredze, kuras saknes ir meklējamas zem cilvēka apziņas. Man šāda pieredze šķiet īpaši nozīmīga un iedvesmojoša", atzīst pianists Vestards Šimkus. "Cikls sastāv no deviņiem maniem sapņiem jeb iracionāliem zemapziņas uzplaiksnījumiem, kad sapnī pēkšņi atrodos kādā vidē vai situācijā bez apjausmas par to, kā tur esmu nonācis, tamdēļ arī katras cikla daļas muzikālā dramaturģija ir drīzāk "uzreiz notiekoša", nevis tiek pakāpeniski veidota. Etīžu improvizatoriskais skanējums nav nejaušība – lai arī nekas no šīs mūzikas atskaņojuma laikā netiek improvizēts, tieši šāds zemapziņas improvizācijās sakņojies skanējums man šķita vispiemērotākais, komponējot mūziku par cilvēka zemapziņas mākslas darbiem – sapņiem".

"Rīgas festivāls" notiks no 9. līdz 20. jūnijam. Festivālā piedalīsies orķestris "Vīnes filharmoniķi", Latvijas Radio koris, "Sinfonietta Rīga", Trio "Art-i-Shock", mecosoprāns Elīna Garanča, ģitārists Matīss Čudars un citi mākslinieki.

Biļetes iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.