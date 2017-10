Izstāžu zāle "Rīgas mākslas telpa" kopā ar "Riga Room" aicina uz džeza mūzikas koncertu – 19. oktobrī plkst. 19.00 izstāžu zālē uzstāsies "Melvin/Pashkevich Quartet", portālu "Delfi" informē izstāžu zāles pārstāvji.

"Melvin/Pashkevich Quartet" ir mūziķu grupa, kuras līderi ir izcila džeza mūziķi – viens no vadošajiem Baltijas saksofonistiem – Deniss Paškevičs un viens no pasaules klases džeza bundziniekiem – Braiens Melvins (Brian Melvin) no ASV, kurš savu vārdu pasaules līmenī izcēlis, muzicējot kopā ar vienu no visu laiku leģendārākajiem basģitāristiem Džako Pastoriuss (Jaco Pastorius). Izstāžu zāles koncerta vakarā kvarteta sastāvā muzicēs arī Madars Kalniņš (taustiņinstrumenti) un Toms Lipskis (kontrabass).

Neierobežojot sevi stilā, Braiens Melvins spēlējis un veicis kopējus ierakstus ar daudziem pasaules izcilajiem mūziķiem, to starpā ar Džo Hendersonu (Joe Henderson), Maiku Sternu (Mike Stern), Džonu Skoufīldu (John Scofield), Maiklu Brekeru (Michael Brecker), Rendiju Brekeru (Randy Brecker), Džo Lovano (Joe Lovano) un daudziem citiem. Viens no viņa džeza albumiem "Standards Zone", kas tapis sadarbībā ar iepriekš minēto Džako Pastoriusu (Jaco Pastorius) ASV topos noturējās 15 nedēļas kā džeza albums nr.1. 80. gadu beigās viņš bija arī slavenā Ņujorkas džeza kluba "Blue Note" bundzinieks un muzicēja populārajā Maika Sterna trio. Pašreiz Braiens Melvins iesaistīts vairākos izcilos mūzikas projektos un apvienībās, tādās kā "Beatlejazz", kur spēlē kopā ar agrāko laiku skatuves partneri džeza pianistu Deivu Kioski apvienībā "Fog", "Geografix", kā arī vairākos Eiropas projektos.

Deniss Paškevičs ir saksofonists, flautists, komponists, producents un skolotājs mūsdienu improvizācijas un džeza mūzikā. Savos mūzikas pamatos izglītots gan akadēmiskās, gan mūsdienu ritmiskās mūzikas virzienos. Daudz iedvesmojies un smēlies idejas leģendārā saksofonista un komponista Džona Koltreina daiļradē.

Savas muzikālās karjeras laikā Deniss ir kļuvis par četru lielu kompāniju – "Marca Reeds" (Francija), "Theo Wanne" (ASV), "P. Mauriat" (Francija) un "Kay Siebold" ('Vācija) oficiālo pārstāvi, piedalījies vairāk nekā 30 albumu ierakstos, no kuriem viens no pēdējiem un nozīmīgākajiem ir Latvijas un Dānijas džeza mūziķu kopprojekts – albums "Yours Faithfully", kura ierakstā piedalījies arī viens no pasaules vadošajiem džeza pianistiem – Arons Parkss (Aaron Parks) no ASV.

Albums izdots Latvijā "Riga Room" paspārnē un saņēmis vairākas nozīmīgas atzinības, to starpā Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons 2016" kategorijā "Labākais džeza vai blūza mūzikas albums".

Ar Denisu Paškeviču Braiens Melvins jau sadarbojies vairākos projektos iepriekš, taču šajā reizē piedāvās klausītājiem unikālu, vēl nedzirdētu koncertprogrammu, kurā tiks atskaņotas Denisa Paškeviča un Braiena Melvina oriģinālkompozīcijas.

Biļetes uz koncertu pieejamas internetā – www.ekase.lv.