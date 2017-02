"Ērģeles harmoniski papildina mūsu aulas īpašo skanējumu, turklāt, to nopietnība un monumentālais skaņas greznums lieliski piestāv akadēmiskiem pasākumiem. Pateicoties ziedotājiem, šādi varam sniegt savu artavu Latvijas ērģeļmūzikai, kas, gluži tāpat kā Rīgas Stradiņa universitāte, pēdējos gados izteikti pierādījusi savu eksportspēju," norāda RSU rektors profesors Jānis Gardovskis.

RSU aulā, kas tika atklāta 2009. gadā un ir pazīstama arī kā Pārdaugavas koncertzāle, jau sākotnēji bija paredzētas ērģeles, kas līdzekļu trūkuma dēļ netika uzstādītas. Pateicoties RSU darbinieku, studējošo un absolventu ziedojumiem, atbalstītājiem no mecenātu vidus , kā arī RSU pašas finansiālajām iespējām, nepieciešamie līdzekļi tika iegūti un šī gada sākumā tika sākta Nīderlandes ražotāja Johannus digitālo ērģeļu "Ecclesia D450" uzstādīšana.

Digitālās ērģeles mūsdienās ir tehnoloģiski tik augstā līmenī, ka to skanējums grūti atšķirams no mehāniskajām ērģelēm. Neskaitot ievērojami lētāku cenu, digitālo ērģeļu priekšrocība ir arī to mobilitāte, kā arī plašās muzikālās iespējas. RSU ērģeles, kas ir aprīkotas ar 54 reģistriem, paplašināto dubulto akustisko sistēmu, aktīvajiem zemfrekvences skaļruņiem un pēc pasūtījuma veidotu fasādi, sniedz iespēju atskaņot četrus dažādus ērģeļu skanējuma stilus, sākot ar Baroka ēru un beidzot ar simfoniskajiem skaņdarbiem, kas balstīti uz stabuļu ērģeļu ierakstiem. RSU aulā digitālo ērģeļu audio sistēma ir izvietota abās zāles pusēs – katrā pusē atrodas 24 skaļruņi, kas pārraida skaņu 45 grādu leņķī. Stabules nav tikai dekoratīvs elements – tās vienlaikus palīdz formēt skaņu no skaļruņiem, kas atrodas aiz tām.

Atklāšanas koncertā uzstāsies izcilā ērģelniece Iveta Apkalna, kas pacēlusi Latvijas ērģeļmūziku pasaules augstumos, popularizējot tās arī kā lielisku koncertinstrumentu bez sakrālās funkcijas. Iveta Apkalna sniegusi lielu ieguldījumu Latvijas mūzikas dzīves attīstīšanā, panākot to, ka Latgales vēstniecībai "Gors" kopš 2014. gada pavasara ir pašiem savas digitālās ērģeles. Ērģelniece ir arī tur notiekošā starptautiskā ērģeļmūzikas festivāla "ORGANismi" mākslinieciskā vadītāja.

Biļetes uz atklāšanas koncertu ir pieejamas SIA "Biļešu paradīze" kasēs un internetā.