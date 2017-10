Nākamvasar gaidāmo Rodžera Votersa šova tehnisko ekipējumu un komandu uz Rīgu ve-dīs 24 smagie kravas auto un seši turnejas autobusi, portālu "Delfi" informē koncerta rīko-tāji no "Positivus Music" un FBI.

Atgādinām, ka viens no šā brīža mūzikas industrijas krāšņākajiem un ekstravagantākajiem koncertiem "Arēnā Rīga" plānots 2018. gada 24. augustā.

Rīgā Voterss ieradīsies savas turnejas "Us + Them" ietvaros. Līdz šim Ziemeļamerikas "Us + Them" koncerti bijuši arī komerciāli veiksmīgi un iekļuvusi starp kases rekordistiem. "Iespaidīgs lāzeru šovs, konfeti grēdas, dažādi lidojoši objekti, daudzdimensionālas projekcijas, kā arī, protams, augstvērtīga un izcila mūzika," tā koncertšovu raksturo tā rīkotāji.

"Us + Them" turnejā Rodžera Votersa lielākais un nozīmīgākais skatuves partneris ir kompānija TAIT, kas nodrošina skatuves aprīkojumu augstākā līmeņa māksliniekiem, tostarp "Metallica", Lady Gaga un "Queen", un kuras pārziņā bija arī iepriekšējā Votersa koncertu sērija "The Wall Live", kas tiek atzīta par vērienīgāko un ienākumus nesošāko solo mākslinieka turneju populārās mūzikas vēsturē. TAIT ir izstrādājuši vairākus tehnoloģiskos risinājumus īpaši šai koncertturnejai, kas ar vizuālo efektu palīdzību ļauj pilnībā atklāt "Pink Floyd" majestātiskās mūzikas diženumu.

48 metrus garš centrālais LED ekrāns, īpaši šim koncertam izbūvēta 24 metrus plata galvenā skatuve, kā arī 16 unikāli, TAIT izstrādāti Rollio ekrāni, kas izvietoti visapkārt skatītājiem, kā arī lidojoši objekti un pārsteidzoši lāzeru efekti radīs jaunu koncerta pieredzi, kurā multimediji ir klātesoši un paspilgtina ikvienu mūziķu pausto vēstījumu.

"Divas ar pusi stundas gara skaņu un gaismu kaskāde ikvienu apmeklētāju ievelk optiskā ilūzijā, liekot pilnībā izdzīvot mūzikas kvintesenci paša Rodžera Votersa acīm, savukārt rūpīgi atlasītās dziesmas gan no "Pink Floyd" dižākajiem albumiem, gan Votersa solo karjeras laikā tapušajiem ierakstiem liek palūkoties uz ikdienas demokrātiju no jauna skatu punkta. Īsts un dedzīgs rokenrols, kas nepieļauj nekādas atkāpes vai paviršības, turklāt ir pārliecinoši sajūgts ar pašām modernākajām tehnoloģijām, tā radot unikālu 21. gadsimta pieredzi arī klasisko vērtību cienītājiem. Ikviena no krāšņajām, reizēm arī derdzīgas sajūtas raisošajām projekcijām ir rūpīgi salāgota ar kompozīciju saturu, tā paspilgtinot katru vēstījumu. Lai arī lielākā daļa šovā skanošo dziesmu ir tapušas pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem, ar rūpīgi izvēlētu vizuālo materiālu tās kļūst par šodienas sociālekonomisko procesu spilgti un nesaudzīgu manifestāciju," raksta koncerta rīkotāji.

Lai arī turneja "Us + Them" vēl tikai turpina savu Ziemeļamerikas uzvaras gājienu, un Eiropā ieradīsies tikai nākamgad, jau tagad mūzikas kritiķi un šovbiznesa industrijas eksperti ir nodēvējuši to par gadsimta notikumu, ko noteikti jāapmeklē ikvienam, kurš spēj novērtēt "Pink Floyd" ieguldījumu pasaules rokmūzikas attīstībā.

Biļetes uz Rodžera Votersa 24. augusta koncertu "Arēnā Rīga" no 5. oktobra var iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.