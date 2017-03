Šā gada 23. martā Latvijas 1. Rokkafejnīcā notiks fonda "Līdzskaņa" rīkots labdarības koncerts, kurā uzstāsies Latvijā pazīstamas grupas un mūziķi. Koncertā tiks vākti ziedojumi fonda īstenotajām darbībām Latvijas grūtībās nonākušo mūziķu atbalstam.

Koncertā uzstāsies Andis Grīva, Aigars Krēsla, "Indygo", "Flame and the Rolltons", "Fuck Art", "Riga Raggae", "The Hobos", "Inokentijs Mārpls", Ralfs Eilands, Olga Rajecka un "Oranžās Brīvdienas". Vakara vadītājs – Artūrs Mednis. Ieeja koncertā sākot no pulksten 19.00, kad koncertu iesildīs DJ Krii.

Fonda "Līdzskaņa" mērķis ir sniegt finansiālu un praktisku atbalstu izpildītājiem un fonogrammu producentiem. Atbalsts paredzēts, lai palīdzētu atveseļoties, kā arī pārvarēt pēkšņus zaudējumus un grūtības dzīvē, kas vienlaikus liegušas māksliniekiem iespēju attīstīt savu radošo darbību un apgrūtinājušas sadzīvi, izolējot māksliniekus no ierastās ikdienas vides.

"Fonds tika radīts, jo Latvijā ir tik daudz mūziķi un izpildītāji, kuriem nepieciešams atbalsts. Mēs redzējām, ka vajag iesaistīties pašiem un veicināt arī kolēģu iesaisti," stāsta fonda izpilddirektore Liena Grīna. "Šis koncerts parāda nelaimē nonākušajiem, ka viņi nav vieni un kolēģi ir gatavi palīdzēt, cik vien ir viņu spēkos. Ikviens var sniegt palīdzīgu roku dzīves grūtākajos brīžos. Strādājot kopā un palīdzot viens otram, mēs varam sasniegt daudz."

Visi koncertā iegūtie līdzekļi tiks izmantoti atbalsta sniegšanai grūtībās nonākušajiem Latvijas izpildītājiem un producentiem, par kuriem iesniegti palīdzības pieteikumi fonda mājaslapā. Pašlaik fonds ir saņēmis piecus palīdzības pieteikumus, par atbalsta piešķiršanu kuriem tiks lemts 27. martā fonda padomes sēdē.

Biļetes iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.