Latvijas 1. rokkafejnīca Vecrīgā turpina piedāvāt ārvalstu blūza mākslinieku koncertus, un pasākumu sērijā "Blūza svētdienas Rokkafejnīcā" 25. martā uzstāsies viena no ievērojamākajām Somijas blūza grupām – "Dr. Helander & Third Ward", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāju pārstāvji.

Dr. Helander ir Somijā ļoti labi zināms blūza ģitārists un vokālists, kurš šajā grupā spējis piesaistīt vēl divus ne mazāk zināmus somu blūza vīrus – savā zemē par Blūza ministru dēvēto basistu un ģitāristu, ģimenes grupas "Honey B. Family" sastāvā Rīgā jau muzicējušo Esa Kuloniemi un bundzinieku Lēvi Leppanenu (Leevi Leppanen). Grupas nosaukums "Third Ward" aizgūts no Teksasas pilsētas Hjūstonas rajona, kur bieži uzstājās leģendārais amerikāņu blūzmenis Lightnin' Hopkins. Nosaukums nav izvēlēts nejauši, jo šie trīs somu vīri paši iemieso ilgstošu blūza pieredzi un dziļu šā mūzikas stila izpratni.

Jau sešdesmitajos gados Ilkka Helander jeb Dr. Helander bija iemīlējies blūzā līdz ausīm, par saviem sākotnējiem varoņiem izvēloties britu blūza vilni un Džimija Hendriksa ģitāras piruetes. Pēcāk viņš pievērsās jau ļoti rūpīgai autentiskā blūza jeb tā sauktās "roots" mūzikas izpētei un arī šajā stilā ieturētu jaunu dziesmu sacerēšanai.

"Third Ward" trijotne bieži sadarbojusies gan koncertos, gan studijas darbos. Esa Kuloniemi un Leevi Leppanen piedalījās arī Dr. Helander jaunākā, 2015. gadā klajā nākušā albuma "Country Boy" ierakstā. Tajā dzirdama akustiska interpretācija par klasisko blūzu, ko palīdzējis īstenot 2014. gada labākā blūza albuma "Grammy" balvas ieguvējs, leģendārais amerikāņu mutes harmoniku spēlētājs Charlie Musselwhite. Lai arī šis ir izteikti akustisks albums, tajā ne mazāk kā iepriekšējās platēs dzirdama "Third Ward" raksturīgā muzikālā ekspresija, ko koncertos grupa tik tiešām arī izpleš plašā stilistikā no Čikāgas elektrificētā blūza līdz Misisipi deltas nepiespiestajai akustikai. Turklāt Dr. Helander dziedājums izklausās tik autentisks, ka pat amerikāņi mēdz brīnīties, uzzinot viņa patieso tautību.

Pasākumu sērija "Blūza svētdienas Rokkafejnīcā" ("Sundays Blues Festival at Rock Cafe") ir starptautisks notikums, kurā piedalās blūza mūzikas izpildītāji no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Itālijas, Lielbritānijas un ASV. Pasākumu sērija aizsākās 2017. gada pavasarī.

Koncerta sākums pulksten 18.00. Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs vai internetā. Iepriekšpārdošanā to cena ir 8 eiro, pasākuma dienā Rokkafejnīcā – 12 eiro. Galdiņu rezervēšana – banketi@rockcafe.lv vai 26678555.