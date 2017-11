Latvijas 1. rokkafejnīca Vecrīgā arī šajā klubu sezonā piedāvā ārvalstu blūza mākslinieku koncertus. Pasākumu sērijā "Blūza svētdienas Rokkafejnīcā" 26. novembrī pulksten 18.00 uzstāsies somu blūza ģitārists, mutes harmoniku spēlētājs un dziedātājs Ismo Haavisto un igauņu blūza ģitārists Andres Roots kopā ar grupu "Sawmill Roots Orchestra", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

44 gadus vecais Ismo Haavisto ir viens no atzītākajiem somu mūsdienu blūzmeņiem, kurš nupat bija redzams arī Rīgas Starptautiskajā kino festivālā demonstrētajā režisora Aki Kaurismaki filmā "The Other Side of Hope". Viņam nav sveša dzimtenes pārstāvēšana ārvalstīs, kas spilgti pierādījies arī 2012. gadā Eiropas blūza konkursā "European Blues Challenge" Berlīnē, Vācijā, un 2013. gadā Starptautiskajā blūza konkursā "International Blues Challenge" Memfisā, Tenesī štatā ASV. Lai arī viņš bieži mēdz uzstāties kopā ar savu grupu, kas tā arī saucas – "Ismo Haavisto Band", un vēl citiem mūziķu sastāviem, Rīgā Haavisto uzstāsies kā solomākslinieks, kurš spēlē ne tikai ģitāru un mutes harmonikas, bet arī tā dēvēto stompbox jeb sitamkasti un kājas tamburīnu. Šādā salikumā uzsvars tiek likts tieši uz akustisko folkblūzu, kas visdziļāk ļauj atklāt blūza pirmsākumu muzikālo vienkāršību un patieso skaistumu.

Savukārt 26. novembrī Rokkafejnīcā uz skatuves kopā ar grupu kāps arī labs Ismo Haavisto paziņa – igauņu blūzmenis Andres Roots. Pērn viņš ar vērienu nosvinēja 40. dzimšanas dienu, izdodot pirmo Igaunijā iespiesto vinila plati "Roots Music" un ar to nonākot valsts popmūzikas albumu topa virsotnē. Nupat oktobra beigās viņš kopā ar vokālistu un ģitāristu Mikk Tammepold un bundzinieci Anneli Kadakas uzvarēja "Estonian Blues Challenge" konkursā, kas nozīmē, ka šis trio nākamā gada martā pārstāvēs savu valsti "European Blues Challenge" konkursā Norvēģijā. Andress konkursā saņēma arī labākā ģitārista apbalvojumu. Viņš zināms kā liels blūza aktīvists, kurš pats organizē pasākumus Tartu un sadarbojas ar dažādu valstu mūziķiem. Gan igauņu, gan ārvalstu mūzikas kritiķi slavē viņa neparasto ģitārspēli, kas zīmīga ar slide elementu izmantošanu, paralēli spēlējot basa partijas, un skatuviski jaudīgo sadarbību ar bundzinieku Raulu Terepu. Agrāk abi spēlējuši kopā atzītās igauņu blūzroka grupās "Bullfrog Brown" un "Andres Roots Roundabout", bet tagad saspēlējas gan duetā, gan šogad dibinātajā grupā "Sawmill Roots Orchestra", ko tad šoreiz varēs arī redzēt koncertā Rīgā.

Pasākumu sērija "Blūza svētdienas Rokkafejnīcā" ("Sundays Blues Festival at Rock Cafe") ir starptautisks notikums, kurā piedalās blūza mūzikas izpildītāji no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Itālijas, Lielbritānijas un ASV. Pasākumu sērija aizsākās 2017. gada pavasarī ar koncertiem 19. martā un 30. aprīlī, turpinājās 22. oktobrī un turpināsies arī 26. novembrī, kā arī 2018. gada 21. janvārī un 25. martā.

Koncertsērijas cikla galvenais mērķis ir dot iespēju visplašākajai klausītāju auditorijai regulāri apmeklēt spožu ārzemju un pašmāju mūziķu koncertus mājīgajā Reiterna nama atmosfērā, kur ir tehniski izcili aprīkota skatuve ar lielisku redzamību no jebkuras vietas zālē.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs vai internetā.