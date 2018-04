Koncertā skanēs dziedātājas visi aktuālie hiti. Koncerts notiks pasaules turnejas "Forever Neverland – Chapter 1" ietvaros. Šajā turnejā dziedātājai pievienosies un koncertu Rīgā iesildīs somu dziedātāja ALMA, jaunās paaudzes pankroka zvaigzne.

Biļetes publiskajā tirdzniecībā nonāks ceturtdien, 26. aprīlī no pulksten 10.00, bet jau otrdien, 24. aprīlī tikai FBI un Positivus klubu biedriem būs ekskluzīva iespēja iegādāties biļetes pirmajiem. Biļešu cena būs sākot no 29 eiro. Biļetes varēs iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.

"Nedaudz no dabstepa, nedaudz no soulmūzikas, nedaudz no pankroka – MØ rada pati savu žanru, kas vienlaikus spēj būt komerciāls, nekļūstot banāls vai apnicīgs. Ne velti viņas mūzika gu-vusi atzinību visā pasaulē – viņas singli bijuši topu augšgalā gan Austrālijā, gan Lielbritānijā un Amerikas Savienotajās valstīs, savukārt muzikāli MØ sadarbojusies ar tādām zvaigznēm kā Major Lazer un kopīgi veidotā dziesma "Lean On" sasniegusi rekordlielu klausījumu skaitu – pāri mil-jardam – "Youtube". Arī hitam "Cold Water", kas tapa kopā ar Džastinu Bīberu klausījumu skaits tuvojas miljardam. Sadarbības ar Charli XCX, Elliphant un citām mūzikas pasaules zvaigznēm bijušas tik pat veiksmīgas un atzinīgi novērtētas klausītāju vidū," raksta koncerta rīkotāji.

2014. gadā MØ debijas albums "No Mythologies to Follow" saņēma visas prestižākās Dānijas populārās mūzikas balvas, tostarp kā labākais albums un pati MØ – kā labākā vokāliste. Kopš tā brīža MØ par savām var saukt koncertskatuves visā pasaulē – viņa saņēmusi "European Border Breakers" balvu kā uzlecošā zvaigzne, vairākas "GAFFA-Prisen" balvas, kā arī bijusi nominēta "MTV Video Music" un "UK Video Music" balvām. Jaunākais MØ ieraksts, EP "When I Was Young", nāca klajā vien pērn.

"The Guardian" MØ uzstāšanos salīdzina ar derviša virpuļošanu un uzsver ekspresīvo, žestikulāci-jas pārpilno skatuves horeogrāfiju. Savukārt NME viņas skatuves tēlu un muzikālās izpausmes salīdzina ar "kaut ko starp Siouxsie Sioux un Dženetu Džeksoni".

Savukārt koncerta iesildītāju ALMU mūzikas apskatnieki pielīdzina tādām mūzikas zvaigznēm kā Sia un Eimija Veinhausa. Šobrīd ALMA sadarbojas ar tādām labi zināmām mūzikas zvaigznēm kā MNEK, Rudimental, Charlie XCX, Sub Focus, Tove Lo, Justin Tranter un 2 Inch Punch.

