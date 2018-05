Kā ziņo, koncerta rīkotāji, uz šo īpašo uzstāšanos būs pieejamas vien 1600 biļetes, kuras varēs iegādāties no piektdienas, 25. maija, "Biļešu servisa" kasēs. Ekskluzīvi "FBI" un "Positivus" klubu biedriem būs iespēja pirmajie iegādāties biļetes jau ceturdien, 24. maijā no pulksten 10.00. Vien neliels skaits biļešu būs pieejams par 51 eiro, pēc tam biļešu cena būs 61 eiro.

Latvijā Džeks Vaits viesosies sava jaunākā albuma "Boarding House Reach" pasaules turnejā. Martā iznākušais albums kļuva par pārdotāko ASV, iekarojot "Billboard 100" virsotni, kā arī saņemot sajūsmas pilnas atsauksmes no kritiķiem, kuri izcēla mūziķa ambīcijas, mākslinieciskos eksperimentus un atkāpšanos no iepriekšējo ierakstu veiksmes formulas, papildinot sev tik raksturīgo blūzroka skanējumu ar neskaitāmām ietekmēm, tostarp no urbānās mūzikas.

Kā uzsver koncerta rīkotāji, Džekam Vaitam ļoti svarīgs ir tiešais kontakts ar publiku, tāpēc, pēc īpaša mākslinieka lūguma, arī koncerts Rīgā, līdzīgi kā citi "Boarding House Reach" turnejā, tiks aizvadīts bez mobilajiem telefoniem, tādējādi piedāvājot unikālu koncertpieredzi visiem ap-meklētājiem.

Kādreizējais grupu "The White Stripes", "The Raconteurs" un "The Dead Weather" līderis ir daudzu hitu, tostarp "Seven Nation Army" autors, viens no galvenajiem vinila ierakstu popularitātes veicinātājiem un ierakstu kompānijas "Third Man Records" dibinātājs.

Džeks Vaits ir viens no mūsdienu rokmūzikas galvenajiem karognesējiem, žanra populārākajiem un atzītākajiem mūziķiem jau kopš 21. gadsimta sākuma, kad kopā ar savu bijušo sievu Megu Vaitu uzstājās kā duets "The White Stripes". Grupa spilgti pieteica sevi ar 2001. gada veikumu "White Blood Cells", nosakot jaunās tūkstošgades pirmo desmit gadu muzikālo toni.

Lielu popularotāti duetam atnesa divus gadus vēlāk izdotais albums "Elephant", kas joprojām nereti tiek dēvēts par vienu no iepriekšējās desmitgades labākajiem ierakstiem, savukārt tā popu-lārākā dziesma "Seven Nation Army" un tās ģitāras rifs kļuvis par ikonisku himnu, bez kuras nav iedomājams gandrīz neviens mūsdienu sporta notikums.

2005. gadā, paralēli darbībai "The White Stripes" Džeks Vaits nodibināja apvienību "The Raconteurs", bet 2009. gadā – supergrupu "The Dead Weather". 2011. gadā tika oficiāli paziņots par "The White Stripes" darbības beigām, bet Džeks Vaits pievērsās savai solokarjerai. Kopš tā laika viņš ir izdevis trīs studijas albumus, kas visi ierakstīti, izmantojot analogās tehnoloģijas, un regu-lāri pārspējuši dažādus vinila plašu pārdošanas rekordus, tostarp par visvairāk vienā nedēļā pārdoto ierakstu.

