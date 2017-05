Komponists un ģitārists Kims Mīrs (Kim Myhr) ir starp pēdējo gadu dzirdamākajām balsīm uz Norvēģijas eksperimentālās mūzikas skatuves. Radot oriģinālmūziku kameransambļiem, teātra projektiem un elektroakustiski, Kims ir paguvis izdot divus solo ierakstus – "All Your Limbs Singing" (2014) un "Bloom" (2016). Ja pirmais dienasgaismu ieraudzīja paša Kima un domubiedru Martina Taksta (Martin Taxt) un Ingara Zaka (Ingar Zach) vadītās izdevniecības "Sofa" paspārnē, tad pēdējais – ar šī brīža norvēģu jaunās mūzikas karognesēja "Hubro" gādību.

Kā recenzijā rakstījis žurnāls "Mojo", albums "Bloom" izklausās kā "hindu klasiskās mūzikas, psihedēliskā folka un sambas iedvesmota, 12 un sešstīgu ģitāru gleznota skaņu ainava, transa stāvokļa starp elektrisko un akustisko portretējums."

Arī pats autors atzīst, ka, gatavojoties albuma ierakstam, viņš klausījies Rama Narajana (Ram Narayan), Miltona Naščimento (Milton Nascimento), kā arī psihedēlisko folkmūziku. Atšķirībā no pirmā albuma, kurš tika ierakstīs vien dažos piegājienos divu dienu laikā, albuma "Bloom" materiālu no skicēm līdz gala ierakstam Kims lolojis daudzu nedēļu garumā.

Līdzās darbam studijā un koncertiem gan kā solo māksiniekam, gan kolektīvos "Mural" un "Circadia", Kims 2016. gadā ir ierakstījis kopīgu albumu ar Jeniju Vālu (Jenny Hval) un Tronheimas džeza orķestri.

Vēl viens mākslinieks, kuru oktobrī varēs dzirdēt Durbē, ir Ričards Jangss (Richard Youngs), kuru medijs "The Quietus" nosaucis par "britu neatkarīgās mūzkas ikonu", savos rakstos tam piešķīirot angļu valodā noteikto artikulu "THE" lielajiem burtiem, tā mēģinot izcelt viņa personību un daiļradi.

Dzimušu Kembridžā, augušu Fensā, bet nu jau vairāk nekā 20 gadus Ričardu Jangsu saista ar Glāzgovu Skotijā un turienes mākslinieku aprindām. Lai arī klavieru un ģitāras spēlē vēlāk skolojies klasiski, kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem Ričarda daiļradi caurvij tā pati naivā, rotaļīgā un izzināt kārā aizrautība, ar kuru viņš piecu gadu vecumā, visbiežāk aiz dusmām, sāka bakstīt savu māju klavieres. Par to pārliecināties var, ieklausoties kādā no viņa 140 izdotajiem ierakstiem.

Ričards ir uzstājies Hertfordšīras folkklubos un sadarbojies ar Skotijas Karaliskās konservatorijas mūziķiem. Cita starpā ierakstījis modernas popmūzikas albumu "Beyond the Valley of Ultrahits", kā arī pēc pasūtījuma komponējis BBC Skotijas simfoniskajam orķestrim. Viņš ir sarakstījis mūziku mākslas kino (no "art movie" angļu valodā) ar grūti latviskojamo nosaukumu "The Poor Stockinger, the Luddite Cropper and the Deluded Followers of Joanna Southcott" un viņa mūzika skan arī Holivudas filmā "Pudeles brāļi" ("Drinking Buddies").

"Neskaitāmi ieraksti, neskaitāmas izdevniecības, neskaitāmi instrumenti, neskaitāmi citi mūziķi (tomēr piemēram – "Jandek", "Damon and Naomi", Alekss Neilsons, Davids Maranja un citi) un mākslinieki, ar kuriem Ričards Jangss sadarbojies un turpina to darīt. Tas viss – spilgts apliecinājums viņa vēlmei nekad neatkārtoties un katru likteņa pavērsienu padarīt par būtisku savas "jangsības" eksistences sastāvdaļu," par mūziķi raksta festivāla rīkotāji.

Tāpat festivāla viesis būs jau reiz Latvijā koncertējušies Šons Nikolass Sevidžs (Sean Nicholas Savage). "Tā bija auksta 2013. gada marta diena, kad Šons Nikolass Sevidžs un toreiz arī sintezatorists Dilans ar autobusu no Tallinas ieradās Valgā. Sekoja brauciens uz Valmieru, koncerts kādā kafejnīcā tur, dienu vēlāk kādā lokālā galvaspilsētā un prom viņi biji. Daudzu nepamanīti, bet pamanījušo atmiņās noteikti palikuši joprojām. Avangarda, lo-fi vai dīvaiņu (no "weirdo" angļu valodā) – sauc kā gribi – popmūzikas karalis nu atgriežas, lai uzstātos Durbē, festivāla "Zemlika" programmā," mūziķi piesaka festivāla rīkotāji.

Jau pēc pirmā, 2008. gadā CD-R matricā izdotā ieraksta aizsākās Šona sadarbība ar Monreālas izdevniecību "Arbutus Records". Tur zem viena jumta, kādā pamestā industriālajā pilsētas ēkā, tolaik pulcējās un turpina to darīt daudzi. Klēra Bušēra (Claire Boucher) jeb "Grimes", "TOPS", "Doldrums", "Blue Hawaii", "Tonstrartssbandht" un citi.

"Sevidžs ir jaunais Popa karalis, tikai tu to, iespējams, vēl nezini," rakstījis kāds asprātīgs mūzikas apskatnieks Anglijā. "Labākais šīs zemes dziesmu un tekstu autors kopš laika, kad "Nīls bija jauns" (angliska vārdu spēle "since Neil was Young")," izteicies kāds cits. Kopš minētajiem koncertiem Latvijā Šons izdevis četrus ierakstus, kuri pavēruši viņam ceļu gan uz lielākām skatuvēm, biezākiem žurnāliem, gan pie plašāka klausītāju loka.

"Viņa jūtas ir tavas jūtas. Sevidžs soļo cienīgi, apraudot zaudējumus un laistoties ar savām ciešanām. Un tas viss tev. Katram un ikvienam." Tā par pēdējo kaseti "Magnificent Fist" raksta žurnāls "Dazed & Confused".

Biļetes uz septīto mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivālu "Zemlika" 20. un 21. oktobrī Durbē nopērkamas elektronisko biļešu tirdzniecības vietnē internetā – Bezrindas.lv. To cena šobrīd – 26.00 eiro. Festivālam tuvojoties, biļtes kļūs dārgākas. Pārdošanā ierobežots skaits biļešu.