Ar grupas "Doni Tondo" koncertu 21. jūlijā plkst. 19.00 sākas bezmaksas festivāls " Fono Cēsis ", kas norisinās "Cēsis 811" svinību laikā, divu dienu garumā pulcējot sešpadsmit grupas un sešus dīdžejus. Tai skaitā arīdzan zināmāko Igaunijas apvienību "Ewert and the Two Dragons".

Festivāla gaidās piedāvājam īsu apkopojumu ar lietām, ko vajadzētu likt aiz auss tiem, kuri vēl tikai plāno ierasties.

Izpēti programmu un Evertus

"Fono Cēsis" gaitā uzstāsies vairākas zināmas pašmāju grupas, piemēram, "Dzelzs vilks", "SatellitesLV", "Bandmaster" un citas, taču festivāla īpašie viesi ir Igaunijas "supergrupa" grupa "Ewert and the Two Dragons", kas uzstāsies pirmajā vakarā plkst. 00.30. Vairums šīs grupas singlu ir plaši zināmi, taču šajā vasarā tā ir izdevusi jaunu EP "Tied For a Lifetime", kas noteikti skanēs arī "Fono Cēsis", tāpēc ir vērts paklausīties svaigāko materiālu.

Sestdienas pēcpusdienā uz skatuves kāps arī mazāk muzikāli mākslinieki – pirmo reizi "Fono Cēsis" ietvaros norisināsies komēdija par ko rūpēsies pašmāju apvienība "Comedy Latvia".

Festivāla programmu var lejupielādēt šeit.

Esi atbildīgs

Festivālētājiem no tālākām pilsētām ir paredzēta telšu pilsētiņa, kas labiekārtota sadarbībā ar "Cēsis 811" organizatoriem. Tajā tiks nodrošināta gaisma, tualetes, miskastes, kā arī ūdens. Kaut arī par drošību un kārtību rūpēsies pašvaldības policija, kas organizēs regulārus reidus, teritorijas norobežojums un pastāvīga apsardze nav paredzēta, tāpēc festivāla rīkotāji aicina vērtīgas lietas, piemēram, datorus, pleijerus, tosterus, dārgas lustras vai zelta fidžetspinerus bez uzraudzības neatstāt.

Ballīte notiks arī "Fonoklubā"

"Fono Cēsis" galvenās skatuves darbības laiks abus vakarus būs līdz četriem rītā, taču ar to ballīte nebeigsies – no pusnakts līdz sešiem festivāla laikā darbosies "Fonoklubs", kurā uzstāsies zināmi dīdžeji gan iekštelpās, gan īpaši šim vakaram sagatavotā āra terasē. Tāpat "Fonoklubā" šajā nedēļas nogalē pirmo reizi tiks prezentēts otrais stāvs pēc tā renovācijas, kas pēc "Fono Cēsis" apmeklētājiem pieejams būs tikai sākoties jaunajai rudens sezonai.

Tiec skaidrībā ar loģistiku

Pirms dodies uz "Fono Cēsis" pārliecinies, ka zini, kur atrodas pasākuma norises vieta, proti, Cēsu pils parks. Tāpat, ja tas ir aktuāls jautājums, noteikti aplūko festivāla rīkotāju sagatavoto karti ar telšu pilsētiņas atrašanās vietu – līdz tai būs jāmēro 500 metrus garš ceļš.

Ņem vērā, ka šajā nogalē pilsētā notiek gan "Cēsis 811" svētki, gan ceļu remonti, tāpēc privātā transporta saimniekiem ir rekomendēts iepazīties ar satiksmes ierobežojumiem pilsētā.

Festivāla telšu pilsētiņas karti var lejupielādēt šeit.

Informācija mājās palicējiem

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad "Fono Cēsis" būs iespējams vērot "LMT Straume" nodrošinātā video tiešraidē, ko abas dienas translēs arī portāls "Delfi".

No vienas puses tiešraides vērotājiem būs zināmas priekšrocības, jo starp grupu koncertiem tiks raidītas intervijas ar māksliniekiem un festivāla apmeklētājiem, ko vadīs "Comedy Latvia" asprāši Edgars Bāliņš un Rūdolfs Kugrēns. Tai pat laikā festivāla organizatori gan piebilst, ka "pie datora ekrāna izdejoties nevar".