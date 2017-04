No 11. aprīļa tirdzniecībā pieejamas grupas biļetes uz "Positivus" festivālu, kas sešu cilvēku kompānijai ļauj ietaupīt un festivālu apmeklēt izdevīgāk, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no "Positivus Music".

Grupas biļetes šogad tirdzniecībā būs pieejamas ierobežotu laiku – piedāvājums būs spēkā tikai līdz 15. maijam, tāpēc rīkotāji iesaka nevilcināties un sarūpēt biļetes savlaicīgi. Pērkot sešas trīs dienu biļetes vai sešas trīs dienu biļetes ar telts vietu, automātiski tiks piemērota atlaide, tādējādi ļaujot sešu draugu grupai apmeklēt festivālu par draudzīgāku cenu.

Šovasar "Positivus" izdevīgāk apmeklēt varēs arī jaunieši, kuriem festivāla norises laikā būs 11 līdz16 gadi. 50% atlaide jaunieša biļetei tiks piemērota, pērkot to festivāla mājaslapā kopā ar vismaz vienu tādu pašu pieaugušā biļeti festivāla divu vai trīs dienu apmeklējumam, trīs dienu biļetei ar telts vietu vai VIP biļetei. Pirmo gadu pārdošanā pieejamas arī divu dienu biļetes festivāla apmeklējumam piektdien un sestdien vai sestdien un svētdien, tādējādi atsaucoties tiem "Positivus" apmeklētājiem, kuriem ar vienu dienu festivālā nepietiek, bet trīs dienas ir par daudz.

Kā jau ziņots, šovasar Positivus festivāls noritēs no 14. līdz 16. jūlijam, un galvenie mākslinieki uz festivāla galvenās – "Lattelecom" skatuves – būs alternatīvā roka leģenda "Pixies", britu popmūziķe Elija Goldinga un indie rokgrupa "Alt-J". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī "The Lumineers", Rae Sremmurd, Hosē Gonzales, "Maxïmo Park", Kamasi Washington, "Mew", "Austra", JP Cooper, L.A. Salami, "Cigarettes After Sex", "Dzelzs vilks", "Dagamba", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Nothing But Thieves", Margareta Glaspija, Džūlija Džeklina, "Bandmaster", "Eska" un citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta, tostarp ar māksliniekiem, kas uzstāsies uz abām galvenajām skatuvēm.

Trīs dienu biļete bez telts vietas maksā 75 eiro, ar telts vietu – 83 eiro. Trīs dienu biļete ar ISIC karti – 66 eiro. Vienas dienas biļete piektdienai, sestdienai vai svētdienai – 40 eiro. Divu dienu biļete piektdienai un sestdienai vai sestdienai un svētdienai – 55 eiro. VIP biļete festivāla trīs dienu apmeklējumam – 250 eiro. Trīs dienu grupas biļete (6 personām) – 395 eiro. Trīs dienu grupas biļete (6 personām), ar telts vietu – 435 eiro.

Visas festivāla biļetes var iegādāties "Positivus" festivāla mājas lapā, kā arī "Biļešu servisa" kasēs. Biļešu cena pieaugs no 14. jūnija.