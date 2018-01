Ar uzstāšanos Latgales vēstniecībā "Gors" Rēzeknē 14. februārī sāksies dziedātājas Aijas Andrejevas jaunā albuma "Mēs pārejam uz Tu" prezentācijas koncerti, kuros tiks izdzīvotas un izspēlētas dziesmas gan no jaunā albuma, gan arī klausītāju sen iemīļotas dziesmas, taču, kā saka dziedātāja, tās būs ieguvušas citu krāsu un skanējumu, portālu "Delfi" informē koncertu rīkotāju pārstāve Una Griškevica.

"Jaunais albums "Mēs pārejam uz Tu" ir mans pārdzīvojums un piedzīvojums. Tas ir stāsts par vienu manas dzīves nodaļu, ar kuru gribu dalīties. Tās ir manas pārdomas, pieredze, mani sāpīgie un tumšie brīži, absolūta laime un ekstāze; tā ir mīlestība un ticība; tas ir izaicinājums būt drosmīgai un godīgai attiecībās ar cilvēkiem, un galvenokārt – ar sevi pašu. Tas ir ceļš pie sevis, pie saknēm. Dabisks process, kas notiek ar katru no mums. Šis albums ir maratons, tā ir garā distance," par albumu saka Aija Andrejeva.

"Lai kā arī vēlējos to izdot, jau sākot no 2015. gada, taču to nācās atlikt par vienu, diviem un beigās – par trim gadiem, jo tāda ir dzīve, kā slavenajā teicienā "Cilvēks domā, Dieviņš dara". Nupat jau gribas teikt, ka albums ir gatavs, un ar to noslēgsies viens ārkārtīgi būtisks manas dzīves posms; vismaz es to tā izjūtu. Sāksies jauna nodaļa, jau atkal citā kvalitātē, būs cita Aija, bet galvenais: būtībā – tā pati es. Drosmīga, atbildīga, ar dzīvu iekšējo bērnu – mazo huligānu, sievišķīgu un pilnu sirdi mīlestības. Man viens draugs reiz jautāja: "Aija, ko tu gribi pateikt ar savu mūziku, ko gribi dot cilvēkiem? Lai cik tas varbūt banāli izklausītos, es gribu dalīties mīlestībā. Caur mūziku un būšanu uz skatuves es varu dot mīlestību un vairot to citos. Tas ir mans galvenais uzdevums."

Jaunā albuma prezentācijas koncertos uz skatuves Aija kāps kopā ar jaunu pavadošo sastāvu: Kaspars Ansons (ģitāra), Jānis Kalniņš (ģitāra), Kaspars Pļavnieks (bungas), Toms Veismanis (basģitāra), Toms Mikāls (taustiņi), Anna Zankovska un Santa Šillere (piebalsis).

Aijas Andrejevas koncerti "Mēs pārejam uz Tu" notiks:

14. februārī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors"

24. februārī Jelgavas Kultūras namā

9. martā Valmieras Kultūras centrā

17. martā Liepājas teātrī

23. martā Rīgā, koncertzālē "Palladium"

