6. jūlijā uzsākta biļešu tirdzniecība uz grupas "Depeche Mode" koncertu Latvijā, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji. Pēc iespaidīgas koncertturnejas Eiropā un šoviem Ziemeļamerikā apvienība turpinās "Global Spirit Tour" turneju ar koncertu 20. februārī "Arēnā Rīga".

"The Global Spirit Tour" koncertturneja tika izsludināta, atzīmējot grupas 14. studijas albumu "Spirit". Albuma pirmo singlu "Where's The Revolution" pozitīvi vērtē gan kritiķi, gan fani, slavinot to kā grupas "atgriešanos pie saknēm". "Spirit" jau saņēmis atzinību no ārvalstu preses. Britu mūzikas žurnāls "Mojo" raksturo to kā "Hits pēc hita… "Depeche Mode" labākais albums daudzu gaidu laikā!".

"Depeche Mode" ir pārdevusi vairāk nekā 100 miljonus mūzikas ierakstu un uzstājusies vairāk nekā 30 miljoniem fanu visā pasaulē. Kopš grupas izveides 1980.gadā "Depeche Mode" un tās dalībnieki - Deivs Gāns (Dave Gahan), Mārtins Gors (Martin Gore) un Endijs Flečers (Andy Fletcher) - turpina gūt gan kritiķu, gan fanu atzinību.

Grupas 14. studijas albums ir iekļuvis mūzikas Top 10 vairāk nekā 20 valstīs, tai skaitā ASV un Apvienotajā Karalistē. Viņu iepriekšējais studijas albums, 2013. gadā klajā nākušais "Delta Machine", nokļuva topu 1. vietā 12 pasaules valstīs, bet pasaules koncertturneja, kurā grupa devās pēc tā iznākšanas, pulcēja vairāk nekā 2,5 miljonus fanu.

Biļetes uz tikko izsludināto "Global Spirit Tour" tūres koncertu Rīgā pieejamas "Biļešu serviss" kasēs un internetā. Biļešu cenas: stāvvietas no 69 eiro, fanu zonas biļetes no 109 eiro, bet sēdvietas - no 69 eiro.