Piektdien, 1. decembrī, pulksten 20.00, "Arēnā Rīgā" notiks soprāna Sāras Braitmenas, tenoru Mario Franguļa un Fernando Varelas, kontrtenora Narcisa Janeva, kā arī grupas "Gregorian" Karaliskais Ziemassvētku galā koncerts, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji.

Sācies Vācijā pirms divām nedēļām, Ziemassvētku lielkoncerts kopumā viesosies 15 Eiropas valstīs un 26 pilsētās. Ideja tam dzimusi vairāk nekā pirms gada, kad producents Franks Petersons vērsies pie Braitmenas, minot cik daudz brīnišķīgu dziesmu ir viņas repertuārā un kāpēc gan neizveidot īpašu Ziemassvētku programmu. Dziedātāja apjautusi, ka šī nudien varētu būt vislabākā dāvana klausītājiem.

Pēc vairāku mēnešu intensīva darba pie dziesmu atlases, programmas izveides, tērpu, dekorāciju, gaismu efektu izstrādes, tapis Karaliskais Ziemassvētku galā koncerts jeb "Royal Christmas Gala". Vakara programma veidota tā, lai ietvertu sevī gan klasiskās Ziemassvētku dziesmas, gan jau minēto mākslinieku pazīstamākos hitus, ko viņi izpildīs gan solopartijās, gan duetos. Savukārt muzikālo pavadījumu nodrošinās pirmklasīgs simfoniskais orķestris.

Sāras Braitmenas vārds ir sinonīms akadēmiskās un populārās mūzikas sintēzei, angliski dēvētai par "Classical crossover", kuru viņa radījusi un kopj jau 30 gadus. Sākot muzikālo karjeru Endrū Loida Vēbera operās "Cats" un "The Phantom of the Opera", astoņdesmito gadu otrajā pusē viņa pievērsās solokarjerai, ko novērtē gan akadēmiskās, gan populārās mūzikas cienītāji un kritiķi.

Kopš tā laika izdoti 11 soloalbumi un piecas kompilācijas, kuru kopējā tirāža pārsniedz 30 miljonus un 7 DVD ar koptirāžu divi miljoni. Šo gadu laikā Braitmenas ieraksti saņēmuši 180 Platīna un Zelta diskus vairāk nekā 40 pasaules valstīs. Viņas duetā ar Andrea Bočelli izpildītais hits "Time to Say Goodbye" iekļauts Ginesa rekordu grāmatā, kā visu laiku pārdotākais singls Vācijā, savukārt ASV Ierakstu industrijas asociācija atzinusi Sāru Braitmani par visu laiku veiksmīgāko akadēmiskās mūzikas izpildītāju. Braitmenas balss novērtēta ar neskaitāmām atzinības balvām vai nominācijām, tai skaitā "Grammy", "Echo" un "Golden Lion".

Durvis "Arēnā Rīga" tiks vērtas pulksten 18.30. Sāras Braitmenas Ziemassvētku galā koncerts sāksies pulksten 20.00 un ilgs vismaz divarpus stundas. Tas veidots divās daļās ar 20 minūšu pārtraukumu ap pulksten 21.00.

Koncerta organizatori lūdz skatītājus ierasties laikus, lai izvairītos no liekas drūzmēšanās.

Biļetes vēl pieejamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.