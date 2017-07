"Saulkrasti Jazz Festival" pirmo reizi norisinājās 1997. gadā, un šogad festivālam aprit 20 gadi, kuru laikā uz skatuves ir kāpuši simtiem izcilu džeza mūziķu no visas pasaules. Šogad festivāls notiks no 17. līdz 22. jūlijam Saulkrastos, kur ar priekšnesumiem priecēs džeza mūzikas mākslinieki no Baltijas, Eiropas, Āfrikas un Amerikas, bet festivāla galvenais viesis ir afrodžeza ģitārists Džimijs Dludlu (Jimmy Dludlu) no Mozambikas. Festivāla programma sastāv no trim būtiskām daļām: jauno džeza izpildītāju nometnes, konkursa – Baltijas Bundzinieku Līga (Baltic Drummer's League), ikvakara koncerta, kā arī festivāla gala koncerta.

Festivāla "Saulkrasti Jazz Festival" direktors Raimonds Kalniņš atklāj: "Divdesmit gadi – tas ir cienījams vecums festivālam, un šajā laikā ir noticis daudz nozīmīga Latvijas džeza nozarē. Festivāls savās meistarklašu nometnēs ir izaudzinājis veselu džeza mūziķu paaudzi, kas šobrīd koncertē ne tikai Baltijā, bet arī Eiropā un citviet pasaulē. Šī gada festivāls būs neizmirstams. Šogad mēs svinam džeza mūzikas kultūru Latvijā un aicinām ikvienu, kam sirdij tuvs džezs, svinēt kopā ar mums!"

13. jūlijā no plkst. 17.00 līdz 19.00 uzstāsies Andrejs Orlovs ar grupu un Jelgavas novada un pilsētas Jauniešu Bigbends. Andrejs Orlovs ir basģitārists, kurš savā mūzikā apvieno smooth jazz stila elementus un basģitāras solo. Viņš ir sadarbojies ar Raimondu Paulu, Māri Briežkalnu, Diānu Pīrāgs, grupu Saules kliosas (LT), kā arī piedalījies festivālos, kā "Kaunas Jazz", "Birštonas Jazz", "Rīgas Ritmi" un citos. Kopā ar viņu šajā sastāvā spēlē arī Mareks Logins (bungas) un Andris Kauliņš. Savukārt Jelgavas novada un pilsētas Jauniešu Bigbends ar tā vadītāju Raiti Ašmani sācis aktīvi mēģināt un koncertēt pirms septiņiem gadiem. Pa šo laiku Bigbends ir uzstājies "Saulkrasti Jazz Festival", sniedzis koncertus Rīgas kongresu namā un koncertzālē "Rīga", piedalījies daudzos festivālos un konkursos Latvijā un ārvalstīs, iegūstot augstus apbalvojumus.

20. jūlijā no plkst. 17.00 līdz 19.00 klausītājus priecēs Rīgas Doma kora skolas 3. kursa džeza ansamblis un tā vadītājs Indriķis Veitners, kā arī grupa "Semi Acoustic Band". Rīgas Doma kora skolas ansambļa dalībnieki šādā sastāvā, kā šobrīd, muzicē jau divus gadus, kuru laikā ir piedalījušies dažādos koncertos, konkursos un festivālos. Lielākais panākums ir bijusi 1. vieta "Ventspils Groove 2017" jauno ansambļu konkursā. Savukārt grupa "Semi Acoustic Band" apvieno trīs profesionālus mūziķus, kas rada ritmisku noskaņu mūziku. Viņi izpilda gan populārus džeza mūzikas hītus no Jamiroquai, Stevie Wonder, Michael Jackson, Rihana repertuāra, gan arī 60. un 80. gadu populārākos mūzikas šedevrus sev raksturīgā akustiski modernā skanējumā.