24. Starptautisko senās mūzikas festivālu 12. jūlijā Mazajā ģildē atklās Elīna Šimkus un senās mūzikas ansamblis "Fantasia Ficta" no Šveices, kuru koncertā izskanēs itāļu un angļu baroka mūzikas meistardarbi, tostarp tādu lielmeistaru kā Karlo Džezualdo, Klaudio Monteverdi un Henrija Pērsela skaņdarbi, portālu "Delfi" informē VSIA "Latvijas koncerti" pārstāve Rinta Bružēvica.

Senās mūzikas ansamblis "Fantasia Ficta" dibināts pirms diviem gadiem, kad Lukas Marencio mūzikai veltītā programmā "Mīla, nāve un renesanse" no jauna satikās seši kādreizējie Ženēvas Mūzikas augstskolas Senās mūzikas centra absolventi un nolēma turpināt kopīgi muzicēt. Viņi to dara tik pārliecinoši, ka droši dēvējami par vienu no interesantākajiem jaunajiem vārdiem senās mūzikas pasaulē. Mūziķu pārdomātajās programmās savijas dzīvespriecīgas enerģijas caurstrāvoti deju ritmi un apgarotas skaidrības apveltīti polifoniski skaņu raksti, liegi maigas melodijas sabalsojas ar izjustām harmonijām, kas sakņojas gadsimtiem senās tradīcijās.

Elīna Šimkus ir VII Starptautiskā "Klaudia Taev" konkursa jaunajiem operdziedātājiem laureāte (Pērnava, Igaunija 2011). Ārzemju prese viņu raksturojusi kā "spoži skanošu, apveltītu ar skaistu kantilēnu un pārsteidzoši krāšņu un stabilu augšējo reģistru" (OperaNews.Ru), "jauneklīgi un svaigi skanošu soprānu" (Kölner Stadtanzeiger, Austrija), "enerģisku, muzikālu, apveltītu ar skaistu un elastīgu balsi" (Gazeta Wyborcza, Polija), ar "gaišu un lirisku balsi, kas pelnījusi visaugstāko atzinību" (Der Neue Merker, Austrija). Pati māksliniece atzīst, ka blakus klasicisma un romantisma komponistu darbiem, nozīmīga vieta viņas radošajā biogrāfijā ir arī senajai mūzikai. Elīnas repertuārā ir vairāk nekā 30 lielformas skaņdarbu. No kopumā iestudētajām 11 operu lomām, četras ir baroka operas.

VSIA "Latvijas koncertu" organizētais 24. Starptautiskais Senās mūzikas festivāls šogad notiks no 12. līdz 14. jūlijam Rīgā un Rundālē, piedāvājot klausītājiem itāļu, vācu un angļu baroka mūzikas izmeklētākos opusus, kā arī spāņu un flāmu vecmeistaru darbus. Koncertos varēs dfzirdēt solistu Jūliju Ležņevu, Sergeju Jēgeru; čellistu Mišu Maiski; klavesīnisti Ievu Salieti; vijolnieku Dmitriju Siņkovski; baroka orķestri "Collegium Musicum Riga"; kamerorķestrus "Kremerata Baltica" un "Maskavas virtuozi". Senās mūzikas festivāla noslēgumā arī šogad skanēs Antonio Vivaldi vijoļkoncertu cikls "Gadalaiki", savukārt mazie klausītāji varēs doties muzikālā ceļojumā uzvedumā "Laimes bērns" Rundāles pilī.

Biļetes uz festivālu iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.