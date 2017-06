Šā gada 15. septembrī klajā tiks laists jauns, pēc skaita devītais, grupas " Foo Fighters " albums "Concrete and Gold", ko izdod "Roswell Records/RCA Records".

Albuma producents ir amerikāņu dziesminieks, komponists un producents Gregs Kērstins (Greg Kurstin) no dueta "The Bird & The Bee". Grols dzirdējis viņa grupu radio un uzreiz palikusi viņam prātā. "Tas bija smalkākais, ko es jebkad esmu dzirdējis un tas mani aizgrāba," stāsta "Foo Fighters" līderis.

"Vēlos, lai tas ir visu laiku jaudīgākais "Foo Fighters" albums. Lai tas ir gigantisks rokmūzikas ieraksts, bet ar Grega Kērstina melodijas un aranžijas izjūtu. Lai tā ir "Motorhead" versija par "Sgt. Pepper…" (domāts "The Beatles" albums "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"), vai kas tamlīdzīgs," par topošo albumu teicis "Foo Fighters" dibinātājs un līderis Deivs Grols (Dave Grohl).

Pirmais albuma vēstnesis – singls "Run" un tā videoklips – tika izdots jau 1. jūnijā. Video, kura režisors ir pats Deivs Grols, tika publicēts kā pārsteigums faniem pirms Eiropas un Āzijas turnejas sākuma.

Jau ziņots, ka 21. jūnijā "Foo Fighters" uzstāsies Lucavsalā, Rīgā. Šis būs vienīgais grupas koncerts Baltijas valstīs šajā turnejā. Koncerta īpašie viesi – grupas "Biffy Clyro" un "The Kills". Biļetes uz koncertu nopērkamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.