Nacionālā skaņu ierakstu nama "SKAN" sērijā "Latvijas Simtgade" iznācis jauns simfoniskās mūzikas albums "Ivanovs. Karlsons. 1945". Tajā ieskaņota monumnetālā Jāņa Ivanova 5. simfonija un viņa sekotāja un tradīciju turpinātāja Jura Karlsona "Mūzika simfoniskajam orķestrim 1945", portālu "Delfi" informē izdevēji.

Jaunais ieraksts tapis pērn koncertzālē "Lielā ģilde" ar Latvijas Nacionālo Simfonisko orķestri un diriģentu Andri Pogu.

"Neskatoties uz to, ka Ivanova simfonijas esam iekļāvuši Latvijas Kultūras kanonā kā īpaši nozīmīgas aizgājušā gadu simta kultūras liecības, līdz klausītājiem tās nonāk ļoti reti", stāsta "SKANI" izpildproducents Egīls Šēfers, "pirms šiem ierakstiem pat pieredzējušākie LNSO mūziķi nevarēja atcerēties, kad 5. simfonija pēdējo reizi iestudēta, bet notis sadarbībā ar izdevniecību "Musica Baltica" bija jāveido pilnīgi no jauna – vecās vairs nebija salasāmas."

Par 1945. gadā tapušo Jāņa Ivanova 5. simfoniju muzikoloģe Diāna Albina raksta: "Visiem tincinātājiem, kas atbilstoši padomju laika cenzūras tradīcijām vēlējās dzirdēt no autora simfonijas tēlu programmatisku skaidrojumu, komponists kategoriski atsacīja un spītīgi klusēja... Vienīgā atslēga – komponista skopi pasviestie vārdi – "te ietvēries viss, kas bija krājies tos gadus".

"Tā nav izklaidējoša mūzika. Ļoti spēcīga, dramatiska, dažkārt pat ļoti traģiska kara laika mūzika. Ivanovs pats to vērtēja kā vienu no saviem izcilākajiem darbiem. Savukārt virtuozajā, spožaja Karlsona orķestra darbā "1945", kas tapis 40 gadus vēlāk, nav ne miņas no šīm sajūtām – tas drīzāk ir kā veltījums, tā vairāk ir kā rotaļa ar skaitļiem – 1 9 4 5," stāsta diriģents Andris Poga,

Jaunais albums jau šobrīd pieejams visās digitālās mūzikas platformās (iTunes, Spotify. Google Play u. c.) kā arī ierakstu tirdzniecības vietās Latvijā un vairāk nekā 80 pasaules valstīs.

‚SKANI" ir Latvijas Mūzikas informācijas centra struktūrvienība, kas ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Kultūras Ministrijas atbalstu ik gadu izdod sešus līdz astoņus jaunus latviešu mūzikas ierakstus. Ieraksti regulāri saņem izcilas kritiķu atzinības no "Gramophone", "BBC Music Magazine", "The Financial Times", "Observer" un citiem ievērojamiem starptautiskiem medijiem.