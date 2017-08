Jau ar savu debijas ierakstu "People Do" un tam sekojošo minialbumu "Walizka" Džons Lemke sevi pieteica kā dedzīgu skaņu "lējēju" pēc savas, īpašas receptes – tā mūziķi raksturo Magone.

Iepriekš darbojušamies skaņas dizaina un dokumentālā kino jomās, Džona tieksme pēc ritmikas un reizē bagātīgas un emocionālas, daudzslāņainas melodijas savā mūzikā šķiet gluži dabiska. Arī neparastu, iedvesmojošu skaņas avotu meklējumi allaž bijuši Lemkes radošās darbības pamatā. Tiesa, otrā albuma "Nomad Frequencies" kontekstā ceļu šiem meklējumiem pavēra iepriekš neparedzēti apstākļi. Proti, mūziķim tolaik nācās uz nenoteiktu laiku pamest savu dzīvesvietu un studiju Glāzgovā pasliktinošos telpu tehniskā stāvokļa dēļ. Ar datoru un dažām drēbēm somā Džons devās pusgadu ilgos klejojumos. Gulēja uz dīvāniem un beidzot ilgāku laiku pavadīja savā iepriekšējā mājvietā Berlīnē.

"Notikumi pasaulē un Džona Lemkes personīgajā dzīvē lika viņam uzdot neskaitāmus jautājumus, atbildes uz kuriem rosināja gan apjukumu, gan dusmas, un šķiet atbalsojamies albumā "Nomad Frequencies". Konfrontējošs, brīžiem agresīvs skanējums, ar tieksmi pēc līdzsvara, harmonijas un plašuma reizē. Albumā saklausāmo ietekmju spektrs ir plašs, bet ne pārlieku. No meditatīvas toņdakšas, kas iesāk skaņdarbu "Of Elsewhere" un ar to visu ierakstu, tālāk pie tikko jaušamām norādēm uz minimālismu, frīdžezu un Linča filmām raksturīgo atmosfēru. Ceļojums starp kņudinošu neērtību un harmoniju, kuru vislabāk veikt līdz galam. Iespējams, vairākkārt atkārtojot – klausoties vēl un vēl," raksta festivāla rīkotājs.

Džona Lemkes koncerts būs trešais un šīs vasaras sēriju "Zemlika nāk…" terasē "Zaļa zālē" Cēsīs noslēdzošais.

Biļetes uz Džona Lemkes koncertu 12. augustā nopērkamas elektronisko biļešu tirdzniecības vietnē internetā – "Bezrindas.lv". Pirmo 20 biļešu cena īpaša – 6 eiro. Tuvojoties koncertam tās kļūs dārgākas. Pārdošanā ierobežots skaits nenumurētu sēdvietu.