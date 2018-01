Viņš atklājis, ka no saviem faniem triju gadu laikā atvadīsies ar vismaz 300 datumiem, kuros paredzēti koncerti.

"Es vienmēr esmu domājis, ka es būšu kā Rejs Čārlzs vai BB Kings, kurš mūžīgi ir ceļā," sacīja Eltons Džons.

"Manas prioritātes ir mainījušās. Mums ir bērni, un tas izmaina mūsu dzīves. Tas nenozīmē to, ka es sacīšu, ka neesmu radošs. Es neceļošu," pauda mūziķis.

Tāpat viņš arī noliedza baumas par to, ka šī ir pēdējā pasaules koncertturneja tieši viņa veselības problēmu dēļ.



"Es negibu aiziet ar vaimanām. Es gribu atvadīties ar lielu sprādzienu," sacīja mūziķis, vienlaikus solot, ka "šis būs visfantastiskākais šovs, kuru jebkad es esmu pieredzējis."

Jau vēstīts, ka 2016. gadā Eltons Džons intervijā TV raidījumam "Good Morning Britain" ("ITV") devis mājienu par iespējamo karjeras pabeigšanu, jo ir pienācis laiks dot iespēju pierādīt sevi jaunās paaudzes mūziķiem.

Raidījumā mākslinieks stāstīja par savu karjeru, panākumiem un nākotnes plāniem. Eltons Džons teica: "Man tiešām patīk dziedāt un rakstīt dziesmas, bet pienāk laiks, lai darītu arī kaut ko citu".

Eltons Džons ir viens no visu laiku veiksmīgākajiem solo māksliniekiem. Savu muzikālo karjeru sācis 1969. gadā, Eltons Džons sniedzis vairāk nekā 4000 koncertu vairāk nekā 80 valstīs. Viņa ieraksti pārdoti 250 miljonu tirāžā, albumi 37 reizes ieguvuši zelta un 27 reizes platīna statusu, bet 58 singli iekļuvuši ASV "Billboard top 40".

Eltonam Džonam pieder gan visu laiku pārdotākā singla rekords ar 1997. gadā tapušo dziesmu "Candle in the Wind", kas pārdota 33 miljonos eksemplāru, gan arī rekords par visvairāk "Billboard's Adult Contemporary" topā iekļuvušajām dziesmām - pēdējais singls "Looking up" no jaunā albuma "Wonderful Crazy Night" ir 71., kas tajā iekļuvis. Viņš komponējis mūziku arī veiksmīgiem teātra un kino meistardarbiem - to vidū ir slavenie mūzikli "Billijs Eliots" un Tima Raisa "Aīda", kā arī "Karalis Lauva", kas nesen atzīts par visienesīgāko skatuves šovu pasaules vēsturē.

Eltons Džons ieguvis neskaitāmus apbalvojumus un godalgas, to vidū piecas "Grammy" balvas, "Grammy legend" apbalvojumu, "Tony" balvu un Oskaru, ticis atzīts par labāko britu dziedātāju, iekļauts Rokenrola slavas zālē un Dziesmu autoru slavas zālē, ieguvis Kenedija centra godalgu, "Legend of Live" balvu, 12 Aivora Novello apbalvojumus, kā arī bruņinieka titulu no Karalienes Elizabetes Otrās. Nesen Eltons Džons kļuvis par pirmo Britu mūzikas ikonas balvas ieguvēju, kas par visaugstākajiem sasniegumiem tiek piešķirta māksliniekiem, kuru daiļrades izcilība atstājusi ilgstošu iespaidu uz nācijas kultūru.

Eltons Džons Rīgas publikai uzstājies vairākkārt, pēdējo koncertu sniedzis 2016.gadā.