9. un 10. novembrī mūzikas un mākslas festivāla "Bildes" koncertu sērijā Spīķeru koncertzālē, Maskavas ielā 4-1, notiks festivālā sevi jau pieteikušo grupu un radošo personību kopkoncerti.

Kā uzsver festivāla rīkotāji, šī ir viena no "Bilžu" tradīcijām, kas lieliski pierāda dažādu radošu personību spēju sadarboties un dod iespēju festivālā uzspēlēt grupām, kuras vēl īsti neiederas veterānu koncertā, bet par "Bilžu" debitantiem arī vairs nav dēvējami.

9. novembrī koncertu vadīs Mikus Frišfelds un tajā uzstāsies "Kumosiņš" un Dailes teātra aktrise Aija Dzērve, "B Optimist" un žurnālists Ansis Bogustovs, "Moderans" un diriģents Ints Teterovskis, "Marlēna" un TV3 laika ziņu vēstītājs Ansis Klintsons, "Iron Wings" un laikraksta "Latvijas Avīze" žurnāliste Aija Kaukule, "Piparmētra" un Dailes teātra aktieris Kristaps Rasims, Patrisha un Nacionālā teātra aktieris Ģirts Liuzniks.

Savukārt 10. novembrī koncerta vadītāji būs Laima Miltiņa un Mārtiņš Križevics un tajā uzstāsies "Bekars" un Latvijas Nacionālās bibliotēkas runas vīrs Augusts Zilberts, "Jauda" un Latvijas Radio 2 programmu vadītāja un LTV raidījuma "Latvijas sirds dziesma" vadītāja Velga Vītola, "Ad Libitum" un aktrise un runas pedagoģe Zane Daudziņa, Arnis Slobožaņins un Daugavpils teātra aktieri Zanda Mankopa un Alberts Vecmanis, "Sub Scriptum" un TV3 ētera personība Ēriks Palkavnieks, "Sudden Lights" un Dailes teātra aktrise un "Radio SWH" programmu vadītāja Ieva Florence, Annemarija Moiseja un Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Egliens.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas runas vīrs Augusts Zilberts ar "Bildēm" kopā ir jau desmit gadus. Tajās ir gan muzicēts, gan palīdzēts festivālam ar publisko komunikāciju. Šoreiz iecerēts atkal uzmuzicēt un to palīdzēs izdarīt Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēnu grupa "Bekars". "Kopā ar festivālu tiešām esmu jau kopš 2007. gada, kad vēl mācījos 10. klasē un uzstājos "Bildēs" ar savu grupu "MetaFora" un Mārtiņu Freimani. Runājot par sadarbību ar "Bekaru", mani priecē šī simboliskā saikne, jo arī šīs grupas puiši šobrīd mācās 10. klasē. Līdz ar to, es viņos redzu daudz ko līdzīgu ar sevi pirms desmit gadiem – tās pašas mirdzošās acis un pozitīvo dullumu. Īpaši mani priecē, ka viņi savā starpā ir labi draugi, viņiem ir ļoti labas muzikālās prasmes un skatuves harizma, kā arī pats būtiskākais – nopietna attieksme pret mūziku kā darbu. Esam aizvadījuši vairākus mēģinājumus, puiši bija ciemos pie manis Gaismas pilī un domāju, ka "Bildēs" ne vienam vien sagādāsim labu pārsteigumu. Kaut arī galvenokārt grupās esmu bijis bundzinieks, šoreiz esmu gatavs izaicināt sevi un dziedāt. Un viena no dziesmām, kas pilnībā atvēlēta man, ir no grupas "Tumsa" repertuāra..."

Smagā metāla grupas "Iron Wings" dalībnieks Andris Veinbergs darbojas arī uz rokgrupas "Dzelzs vilks" bāzes izveidotajā "Jauno Jāņu orķestrī". No šī fakta aug saknes sadarbībai "Bilžu" koncertā ar "Dzelzs vilka" menedžeri un arī "Latvijas Avīzes" žurnālisti Aiju Kaukuli. Šis grupai "Iron Wings" būs labs izaicinājums, jo programma tiek veidota neierasti pieklusināta un akustiska. "Izaicinājums ir tiešām liels," saka Andris. "Kā jau savās interneta vietnēs reklamējam, šī būs pirmā iespēja dzirdēt grupu "Iron Wings" akustiskā versijā. Pašiem ir ļoti interesanti to pamēģināt. Ikdienā mēs spēlējam thrash metal un heavy metal mūziku, izmantojot tikai elektriskos instrumentus, un lielā skaļumā. Vēl strādājam ar aranžējumiem, bet Aiju visticamāk varēs redzēt pie taustiņinstrumentiem. Man liekas, ka šis koncerts ir lieliska iespēja jebkurai grupai neieiet rutīnā un pamēģināt kaut ko neierastu. Man patīk ideja pārnest koncertu uz cita veida akustiku. Spīķeru koncertzāle ir labskanīga, bet tajā ir jāspēlē klusāk, mierīgāk. Tāpēc arī veidojam akustisko programmu."

RTU studentu grupa "Moderans" festivālā piedalīsies jau trešo reizi. 2015. gadā grupa "Bildēs" uzstājās kopā Raimondu Bartaševicu no "Pērkona", pagājušajā gadā kopā ar Latvijas Radio režisori Diānu Bērzu, bet šogad grupai būs iespēja uzdziedāt kopā ar diriģentu Intu Teterovski, kurš pats ir arī ļoti labs vokālists. "Šādam koncertam gribas tiešām radīt kaut ko oriģinālu, nebijušu, nevis vienkārši nodziedāt kaut kādu dziesmu, tādēļ rūpīgi strādājam," saka Ints. "Ne jau vienmēr šādi kopprojekti sanāk, bet, ja sanāk, tad tas ir tieši tas, kas veido šā koncerta vērtību. Visas kārtis neatklāšu, lai saglabājas intriga, varu vien atklāt, ka varbūt pats arī uzdziedāšu kopā ar vīriem, bet palikšu diriģenta statusā. Var teikt arī tā – bojbends nebūs, bet vīru ansambļi vispār nav slikta lieta... "Bildes" ir tik daudzgadīga parādība, ka liekas jau kaut kas pašsaprotams, bet saturs patiesībā katru reizi ir cits. Tā ir paliekoša vērtība ar mainīgiem un neparastiem elementiem."

Sevi jau pieteikušo grupu un radošo personību kopkoncertu sākums Spīķeru koncertzālē plkst. 19.00.

Festivāls "Bildes" šogad notiek no 5. līdz 25. novembrim. Kopumā ir iespēja apmeklēt deviņus koncertus, kas norisinās četrās Rīgas vietās – mūzikas klubā "Kaļķu vārti", Spīķeru koncertzālē, mūzikas namā "Daile" un Kongresu namā, kā arī 24. un 25. novembrī apskatīt "Bilžu" mākslas izstādi "Instrumenti. Pārvērtības" Kongresu nama foajē.

Biļetes uz visiem festivāla koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.