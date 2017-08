Savā pirmajā koncertprogrammā “Arrivederci Roma” mākslinieki izvēlējušies klausītāju iemīļotas un populāras kompozīcijas dažādos mūzikas stilos – no klasikas līdz džezam aranžētas operu ārijas, kā piemeram, Džuzepes Verdi Rigoletto āriju „La donna e mobile” no operas „Rigoletto”, Gaetano Doniceti Nemorino āriju „Una furtima lagrima” no operas „Mīlas dzēriens”, Džakomo Pučīni Kalafa āriju no operas „Turandota” un daudzas citas, kā arī instrumentālus opermūzikas fragmentus. Andreja Puškareva oriģinālas aranžijas trīs tenoriem un instrumentālam sastāvam veidos daudzveidīgu muzikālu numuru kolāžu.

Koncertprogrammā piedalīsies mūziķu apvienība, kura sevi spilgti pieteikusi programmā “Cantando y amando” un “Ilona Bagele. Samsons Izjumovs. Krievu romanču vakars” – Ilze Ozoliņa (projekta muzikālā vadītāja, klavieres), LNO orķestra mākslinieki – Svetlana Okuņa (vijole), Inga Sunepa (čells), Inita Āboliņa (akordeons), Mareks Auziņš (kontrabass) un Ivars Kalniņš (sitamie instrumenti).

Koncertprogrammas īpašais viesis – LNO mecosoprāns Ilona Bagele.

Raimonds Bramanis ir vadošais LNO solists. Absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju . Turpina pilnveidot meistarību pie Paolo De Napoli (Itālija). Saņēmis Latvijas Gāzes Gada balvu 2015 kā labākais operas solists.

Mihails Čuļpajevs ir LNO solists. Absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju pie Kristīnes Gailītes. Piedalījies Aksela Everarta, Nellijas Miričoru un citās vokālajās meistarklasēs. Pilnveidojis savu pieredzi Nīderlandes operas teātros, kā arī slavenajā Concertgebouw Amsterdamā. Saņēmis Latvijas Gāzes Gada balvu 2015 kā Gada jaunais mākslinieks.

Juris Vizbulis absolvējis Londonas Karalisko Mūzikas akadēmiju. Piedalās LNO izrādēs un projektos, kamermūzikas programmās un garīgās mūzikas koncertos.

