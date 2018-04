Sezārijas mantojuma sargātāja. Saruna ar Kaboverdes dziedātāju Nensiju Veiru

Viņu dēvē par "baskājainā dīvas" Sezārijas Evoras (Cesaria Evora) mantinieci. Kaboverdes jaunā dīva Nensija Vieira (Nancy Vieira) Latvijā koncertēs jau aprīlī – 12. aprīlī VEF kultūras pilī, bet 14. aprīlī – Cēsu koncertzālē. Kopā ar dziedātāju būs arī mūziķi no Sezārijas Evoras bijušās grupas. Telefonsarunā Nensija Vieira stāsta par savām vērtībām, iedvesmas avotiem un piederības sajūtu – visu to, ko varam saklausīt viņas mūzikā.

Kāds ir jūsu ikdienas ritējums?

Ja neatrodos koncertturnejā, kad jāievēro grafiks, tad es ceļos vēlu. Aizvadu mēģinājumus kopā ar grupu un esmu mamma savai pusaugu meitai. Mēs dzīvojam divatā. Lai gan viņa vairs nav mazulīte, par viņu joprojām ir jārūpējas – jābūt viņai līdzās un tajā pašā laikā jādod viņai arī brīvība.

Kā sauc jūsu meitu?

Miriama. Par godu Miriamai Makebai (Miriam Makeba), afrikāņu dziedātājai. Varētu teikt, ka Makeba ir Nelsona Mandelas sieviešu versija. Miriama Makeba visā pasaulē ir labi pazīstama ar to, ka izmantoja savu balsi, savu mūziku, lai cīnītos par cilvēktiesībām un jo īpaši sieviešu tiesībām īpaši Dienvidāfrikā un arī visā Āfrikas kontinentā.

Vai jūsu meita ir mantojusi arī interesi par mūziku?

Protams, kopš bērnības viņa spēlē ģitāru! Mans tētis ir ģitārists. Viņš kaut ko iemācīja, taču spēlēšanu Miriama apguva pašmācības ceļā. Viņai ir skaista balss un viņa labi dzied. Viņa vairākkārt ir sacījusi, ka pati labprāt kļūtu par dziedātāju.

Jūs esat viņas iedvesmotāja!

Jā, lai gan viņa šobrīd par dziedāšanu daudz nerunā, jūtu, ka viņa mīl mūziku un ar mani lepojas.

Vai var teikt, ka jūs pati esat muzikāla stāstniece?

Jā, tā varētu sacīt. Mūsu mūzika stāsta par emigrāciju. Mūsu senči pameta salas, jo zemē valdīja nabadzība un bads, un labākas dzīves meklējumos devās uz Eiropu un Ameriku. Ikkatram kaboverdietim ir vismaz viens radinieks, kurš dzīvo citā zemē. Tāpēc mūsu mūzika stāsta par ilgošanos un lielākoties ir melanholiska. Mēs dziedam arī par mīlestību.

Jaunajā albumā būs tikai viena manis sarakstīta dziesma, jo es neesmu komponiste, esmu dziedātāja. Kad izvēlos, kuras dziesmas dziedāšu un ierakstīšu albumā, to vēstījumam ir jābūt viegli izdziedamām. Dažkārt dziesmas ir skumjas, tad es emocijas izdzīvoju līdzīgi kā to dara aktieri. Sajūtu un izdzīvoju to, ko autors ir vēlējies pateikt, it kā pati būtu to piedzīvojusi. Man tas nav sarežģīti.

Vai jūs izjūtiet mūsdienu modernā pasaule ietekmi uz pasaules un tautas mūziku?

Es pati dzīvoju šajā globalizētajā pasaulē, bet mūzika, kuru es dziedu, ir tradicionālā mūzika. Tā ir cēlusies no tādu Kaboverdes tradicionālās mūzikas stilu coladeira, funaná, batuque saknēm. Tā ir emocionāla, garīga un vēsturiska manas zemes mūzika. Taču ir citi Kaboverdes mākslinieki, kuri ir ietekmējušies no mūsdienu mūzikas stiliem. Joprojām dzied kreolu valodā, bet mūzika ir ar mūsdienu popmūzikas, R&B un pat rokmūzikas ietekmēm. Mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, kurā varam darīt jebko, jebkurā laikā, jebkurā vietā, taču es esmu izvēlējusies izpildīt tradicionālo mūziku. Šī mūzika no manis plūst dabiski un instinktīvi.

Jūs dēvē par Sezārijas Evoras mantinieci. Kā jūs to uztverat šo salīdzinājumu?

Es jūtos pateicīga, jo tas ir teikts ar labu nodomu, bet Sezārija ir unikāla. Nekad nebūs otras tādas kā Sezārija Evora. Man viņa ir nozīmīga iedvesmotāja gan kā dziedātāja, gan kā sieviete. Sezārija atstāja mantojumu, kuru sargājam mēs visi – Kaboverdes jaunākas paaudzes dziedātāji. Šis mantojums nav atstāts vienai personai. Sezārijas vieta nav tukša. Lai gan viņas ķermenis vairs nav starp mums, mēs joprojām jūtam viņas klātbūtni. Viņa ir dzīva mūsu atmiņās. Sezāriju neviens nevarēs aizvietot.

Ko varam sagaidīt no jūsu koncerta Latvijā? Pēc kādiem principiem jūs būvējat savu koncertprogrammu?

Uzstāšos ar dziesmām no jaunā albuma "Manhã Florida". Tāpat dzirdēsiet arī klasiskās Kaboverdes dziesmas un dziesmas no Sezārijas repertuāra, kas ir pazīstamas un iemīļotas visā pasaulē, tajā skaitā arī Latvijā. Jūs sagaidīsiet melanholiju un arī ballīšu dziesmas, pie kurām ļoti labi varēs dejot. Sastādīt koncerta programmu man ir viegli. Man patīk intīmi koncerti. Man patīk iedomāties, ka savas skaistās dziesmas ar visu sirdi dziedu saviem draugiem. Draugiem, kurus vēl nepazīstu. Latvijā uzstāšos pirmo reizi, taču no iepriekšējās pieredzes, uzstājoties šajā Eiropas daļā, zinu, ka cilvēki ir ļoti jutīgi. Cilvēki uz koncertiem dodas ar atvērtu sirdi un ir draudzīga publika.