2. jūlijā Siguldas Pilsdrupu estrādē uzstāsies viena no oriģinālākajām mūsdienu indī un poproka māksliniecēm LP vai pilnā vārdā Laura Pergolici (Laura Pergolizzi), portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji.

Pašas sacerētais megahits "Lost On You", kuram radītais klips "YouTube" vietnē skatīts gandrīz 200 miljonus reižu, atnesa dziedātājai vispasaules atpazīstamību. Taču viņas kontā ir virkne citu kompozīciju: "Tokyo Sunrise", "Into The Wilde", "Tightrope", "Muddy Waters", "Someday", "Other People", "Strange", "Don't Let Me Down", "Night Like This" u.c.

Ņujorkas Longailendā jauktā itāliešu-amerikāņu ģimenē dzimusī LP muzikālu talantu izrādīja jau bērnībā, bet, kautrējoties par savu skaļo balsi, dziedāja, darbinot putekļsūcēju. Pakāpeniski viņa apguvusi ģitāras, ukuleles un harmoniku spēles prasmi. Ukuleles spēlēšana un svilpošana, kas trāpīgi papildina kompozīcijas, tagad jau kļuvusi par LP firmas zīmi.

Zināmu karjeras posmu, rakstot dziesmas citām slavenībām (Riannai, Kristīnai Agilerai, Šērai, "Backstreet Boys" utt.), LP atteikusies sekot producentu norādījumiem un pati veidojusi savu karjeru. Kopš 2001. gada tapuši četri pilna apjoma albumi. LP jaunākais albums "Lost On You" atnesis viņai vispasaules atpazīstamību. Titulkompozīcija ieņēma pirmo vietu astoņu valstu, tostarp Francijas, Polijas, Čehijas, Grieķijas u.c. hitparādēs. Itālijā kompozīcija ieguva pat trīskāršu platīna statusu.

Rakstot par LP pašreizējo koncertturneju, "The Upcoming" jūsmo: "Nevienam nav iespējams izvairīties no viņas bagātīgā un teksturētā snieguma, kad viņa dzied par piedošanu, mīlu un morāli. Visas uzstāšanās laikā pārsteidz kvalitāte un daudzveidība, ar kādu viņa pārliecinoši lieto savu balss materiālu. Viņa ienirst dažādos stilos un apgūst tos ar pārsteidzošu vieglumu. No roka, caururbjoša falseta, nebēdnīgas svilpošanas, vieglām balādēm, līdz pat plaušas pušu plēsošām vokālām augstienēm – LP unikālā balss traucas brīvi un neierobežoti. Tā, ka patiess prieks klausīties. Saprotams, kāpēc publikai viņa patīk".

Biļešu iepriekšpārdošana sākas piektdien, 11. maijā, pulksten 10.00, visā "Biļešu servisa" tīklā un internetā.