Šovasar, 15. augustā, Siguldas pilsdrupu estrādē "Sunset Festival" ietvaros uzstāsies slavenais britu trio "The xx", portālam "Delfi" pavēstīja "L Tips Agency" pārstāvji.

"The xx" šobrīd ir viena no mūzikas kritiķu visaugstāk vērtētajām britu grupām. Izziņojot apvienības uzstāšanos, festivāla rīkotāji sāk 2017. gada progammas izsludināšanu, solot, ka Siguldā šogad paredzēti vismaz četri starptautiski pazīstamu mākslinieku koncerti, turklāt katrā no tiem piedalīšoties arī pašmāju vai mazāka mēroga ārzemju muzikālās zvaigznes.

2009. gadā "The xx" izdeva debjuas albumu "xx", kas guva ievērojamus komcerciālus panākumus, tāpat – arī otrais grupas albums "Coexist" (2012). 2010. gadā "The xx" saņēma prestižo "Mercury" balvu, bet 2011. gadā grupa tika nominēta "Brit" balvai trīs kategorijās. Nupat izdots trio trešais studijas ieraksts – "I See You".

"Sunset Festival" šogad notiks otro reizi. Pagājušajā vasarā Pilsdrupu estrādē un Pils dārzā festivāla ietvaros norisinājās īru dziesminieka Demjena Raisa koncerts, savukārt 6. jūlijā pilsētas iedzīvotājus un viesus pulcēja britu grupa "James".