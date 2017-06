Kultūras un koncertu vietā "Siltumnīca" pie Valmieras sestdien, 1. jūlijā, plkst. 20.00 " uzstāsies Austrālijas ārtroka grupa "The Red Paintings", kuru iesildīs itāļu grupa "Alyssum", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Grupas "The Red Paintings" pirmsākumus izsekot ir salīdzinoši grūti – dažos avotos minēts, ka apvienība ir no Lielbritānijas, citos, ka no ASV. "The Red Paintings" līderis, dziesminieks Trešs Maksvīnijs (Trash McSweeney) ir no Austrālijas, taču, grupai gūstot aizvien lielāku atpazīstamību un koncertējot aizvien biežāk, mūziķis savus dalībniekus mēdz atrast visdažādākajās valstīs visā pasaulē, tā konstanti mainot un pilnveidojot "The Red Paintings" sastāvu. Kopš 2015. gada gan tas palicis nemainīgs.

Visbiežāk grupas mūzika tiek dēvēta par orķestrālu roku, taču "The Red Paintings" daiļrade ir ļoti daudzšķautņaina – klausoties grupu, visbiežāk prātā nāk apzīmējumi art rock un experimental rock, lai arī ansambļa mūzikā saklausīsiet gan indie šūpuļdziesmas, gan agresīvākus alternatīvā roka ģitārrifus. Liela "The Red Paintings" koncerta daļa ir tā audiovizuālais noformējums, kas ir mainīgs, tā padarot katru uzstāšanos unikālu.

Šoreiz "The Red Paintings" ieradīsies kā duets, taču Trešs sola atvest līdzi pašu grupas mūzikas un skatuves esenci un sola, ka šie būs "The Red Paintings" koncerti to labākajās tradīcijās.

Visos trīs koncertos par iesildītājiem izvēlēti "Alyssum" no Pjemontas Itālijā. Grupa ir salīdzinoši jauna un savā mūzikā apvieno post-punk un alternatīvā roka ietekmes.

Ieeja par ziedojumiem.