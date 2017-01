'Sinfonietta Rīga' koncertēs ietekmīgā Nīderlandes kamermūzikas festivālā

Koncertmaratonā, kurā uz vairākām Eindhovenas "Concertgebouw" skatuvēm viena vakara ietvaros uzstāsies daudzi starptautisku atzinību guvuši mūziķi, "Sinfonietta Rīga" kopā ar festivāla pamatlicējiem, Nīderlandes kamermūziķu apvienību "Storioni Trio" pirmatskaņos amerikāņu postminimālisma ikonas Deivida Lenga (David Lang) jaundarbu "Shade".

"Storioni" festivāls ir lielākais un nozīmīgākais kamermūzikai veltītais festivāls Nīderlandē, kas jau desmito gadu norisinās Ziemeļbrabantes reģiona darījumu un kultūras centrā Eindhovenā. Festivāla izveidē vistiešākajā veidā iesaistīts viens no sava žanra spilgtākajiem kolektīviem "Storioni Trio", kura sastāvā muzicē pianists Barts van de Rūrs (Bart van de Roer), vijolnieks Vauters Vosens (Wouter Vossen) un čellists Marks Vosens (Marc Vossen), kuri sadarbībā ar Eindhovenas "Concertgebouw" māksliniecisko direktoru Franku Vēnstru (Frank Veenstra) spējuši iedzīvināt šāda liela starptautiska mēroga kamermūzikas festivāla ideju. Kopš "Storioni" festivāla dibināšanas 2008. gadā tajā uzstājušies tādi pasaules ievērību guvuši mākslinieki kā pianisti Alfreds Brendels, Diāna Ketlere, Žans Īvs Tibodē (Jean-Yves Thibaudet), vijolnieki Vadims Repins, Gidons Krēmers, Aleksandrs Sitkovetskis, kontrabasists Gunārs Upatnieks, čelliste Natālija Gūtmane, kā arī prominentākie mūslaiku komponisti – Pēteris Vasks, Gija Kančeli un Niko Mjūlijs.

Par vienu no desmitā – jubilejas gada – festivāla centrālajiem notikumiem solās kļūt redzamākā mūsdienu amerikāņu postminimālisma komponista Deivida Lenga (1957) jaundarba "Shade" pirmatskaņojums. Nīderlandes radošajā rezidencē tapušo opusu festivālā atskaņos "Storioni Trio" un "Sinfonietta Rīga" ar Normundu Šne pie diriģenta pults.

Foto: Storioni Trio publicitātes foto

Ņujorkā dzīvojošais komponists Deivids Lengs ir viens no slavenās laikmetīgās mūziķu apvienības "Bang on a Can" dibinātājiem un dalībniekiem. 2008. gadā par skaņdarbu "The Little Match Girl Passion", kas tapis pēc Hansa Kristiāna Andersena pasakas "Meitene ar sērkociņiem" motīviem, Lengs saņēma prestižo Pulicera prēmiju, bet 2010. gadā par šī skaņdarba atskaņojumu saņēma "Grammy" balvu par labāko izpildījumu maza sastāva ansambļu kategorijā. Lenga daiļrade tiklab pakļaujas modernisma, minimālisma un rokmūzikas raksturojumam, bet vislabāk tā aprakstāma kā post-minimālistiska, jeb iemieso sevī muzikālās kultūras attīstību, kas tieši seko 20. gadsimta minimālistu smagsvariem Stīvam Reiham, Terijam Railijam vai Filipam Glāsam.

Līdztekus Lenga skaņdarba pirmatskaņojumam festivāla publikas vērtējumam tiks sniegta arī virkne labi pazīstamu klasikas "zelta fonda" skaņdarbu. Volfganga Amadeja Mocarta Piekto vijolkoncertu "Sinfonietta Rīga" atskaņos kopā ar žilbinošo jaunākās paaudzes vijolnieku Reju Čenu (Ray Chen), bet Mocarta Trešā mežraga koncertā Mibemolmažorā orķestris muzicēs plecs pie pleca ar franču mežraga spēles lielmeistaru Ervē Žulēnu (Hervé Joulain).

Taivānā dzimušais un Austrālijā uzaugušais vijlonieks Rejs Čens gluži kā neapturams Klusā okeāna taifūns spējis iekarot pasaules koncertzāļu publikas sirdis. Viņš ir saņēmis prestižo Karalienes Elizabetes balvu (2009) un ne mazāk nozīmīgo Jehudi Menuhina balvu (2008). 2012. gadā jaunais vijolnieks uzstājās Nobela balvas pasniegšanas koncertā Stokholmā, bet Čena īpašās attiecības ar Mocartu apliecina viņa trešais studijas albums, kas tapis sadarbībā ar diriģentu Kristofu Ešenbahu (Cristoph Eschenbach) un Šlēzvigas-Holšteinas Festivāla orķestri. Leģendārais vijolnieks Maksims Vengerovs par savu talantīgo kolēģi teicis: "Rejs sevi ir apliecinājis kā "tīru mūziķi", kura vijoles skanējumam raksturīgs skaists jauneklīgs tonis, vitalitāte un vieglums. Viņam piemīt visas nepieciešamās izcila mūzikas interpreta īpašības."

Foto: publicitāte foto

Frederika Šopēna Otrajā klavierkoncertā "Sinfonietta Rīga" tiksies ar pianistu Nelsonu Gerneru (Nelson Goerner). Argentīniešu izcelsmes virtuozs, kura Šopēna klaviermūzikas ierakstus Londonas Vigmora zālē ietekmīgais "BBC Music Magazine" novērtējis ar mēneša labākā ieraksta titulu, ir sadarbojies gan ar prestižiem orķestriem, gan aizrāvies ar kamermuzicēšanu. Viņa sadarbības partneru vidū minama kaut vai nepārspējamā pianiste Marta Argeriha, vijolniece Janīna Jansena, čellisti Stīvens Iserliss un Gerijs Hofmans.

"Storioni" festivāls, par kura jubilejas gada saukli izvēlēts moto "Radot jaunas tradīcijas" (Designing new traditions – angļu val.) norisināsies no 18. līdz 29. janvārim. Festivāla ideja vērsta uz kamermūzikas kā laikmetīgas mākslas formas popularizēšanu. Festivāla rīkotāji uzskata, ka kamermūzikas žanrs vienmēr atrodas attīstībā un būdams atvērts ietekmēm no citām mākslas disciplīnām vienmēr ir vērsts ar skatu ārpus akadēmiskās mūzikas tradīciju robežām.

Savukārt 22. janvārī "Sinfonietta Rīga" un "Storioni Trio" dosies uz Roterdamu, kur "De Doelen" koncertzālē izpildīs nīderlandiešu komponista Hansa Kolmēsa (Hans Koolmees) IV Roterdamas koncertu blokflautai, pāna flautai un orķestrim "The Chromatic City", Deivida Lenga Einhovenā pirmatskaņoto opusu "Shade" un Hamburgā dzīvojošās latviešu komponistes Rutas Paideres 2012. gadā tapušo skaņdarbu "Tempera".

Koncerti tiek organizēti sadarbībā ar Nīderlandes koncertaģentūru "Fonds Podiumkunsten".